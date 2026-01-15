En el marco del plan permanente de vigilancia genómica que se realiza a nivel nacional, la jefa de Epidemiología de la provincia, Dra. Liliana Bertoni, brindó detalles sobre la situación de la variante de gripe H3N2. A pesar de que ya se han registrado aislamientos de este virus en distintos puntos de Argentina y América Latina, San Juan se mantiene sin casos positivos hasta la fecha.
Gripe H3N2: confirman que no hay casos positivos en San Juan
La jefa de Epidemiología, Dra. Liliana Bertoni, explicó que la nueva variante es más transmisible pero no más grave. Advierten que la vacunación es clave para los grupos de riesgo.