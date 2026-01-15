Gripe H3N2: confirman que no hay casos positivos en San Juan

Transmisibilidad: La mutación afecta una proteína del virus que aumenta su capacidad de contagio.

Gravedad: No se han detectado formas más graves de la enfermedad, sino que el cambio genético está vinculado a una mayor propagación.

Síntomas a tener en cuenta El cuadro clínico de la H3N2 no difiere de un estado gripal convencional. Los síntomas principales reportados son:

Fiebre (síntoma predominante).

Dolor de garganta y síntomas respiratorios generales.

Mialgias (dolores corporales).

Grupos de riesgo y prevención La Dra. Bertoni enfatizó que la vacunación es la herramienta principal para prevenir complicaciones. Los grupos que deben prestar especial atención y que tienen la inmunización incluida en el Calendario Nacional son:

Menores de 2 años .

Mayores de 65 años .

Personas con factores de riesgo preexistentes.

Desde Salud Pública instan a la comunidad a mantener las medidas de higiene y completar los esquemas de vacunación vigentes para reducir el impacto de la enfermedad en la provincia.