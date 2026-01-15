"
Gripe H3N2

Gripe H3N2: confirman que no hay casos positivos en San Juan

La jefa de Epidemiología, Dra. Liliana Bertoni, explicó que la nueva variante es más transmisible pero no más grave. Advierten que la vacunación es clave para los grupos de riesgo.

En el marco del plan permanente de vigilancia genómica que se realiza a nivel nacional, la jefa de Epidemiología de la provincia, Dra. Liliana Bertoni, brindó detalles sobre la situación de la variante de gripe H3N2. A pesar de que ya se han registrado aislamientos de este virus en distintos puntos de Argentina y América Latina, San Juan se mantiene sin casos positivos hasta la fecha.

Vigilancia y características del virus La provincia envía semanalmente muestras al Instituto Nacional de Referencia Malbrán para su análisis. Según detalló Bertoni, la variante que circula predominantemente en el hemisferio norte es la H3N2 subclado K.

Sobre la peligrosidad de esta mutación, la especialista llevó tranquilidad a la población:

  • Transmisibilidad: La mutación afecta una proteína del virus que aumenta su capacidad de contagio.

  • Gravedad: No se han detectado formas más graves de la enfermedad, sino que el cambio genético está vinculado a una mayor propagación.

Síntomas a tener en cuenta El cuadro clínico de la H3N2 no difiere de un estado gripal convencional. Los síntomas principales reportados son:

  • Fiebre (síntoma predominante).

  • Dolor de garganta y síntomas respiratorios generales.

  • Mialgias (dolores corporales).

Grupos de riesgo y prevención La Dra. Bertoni enfatizó que la vacunación es la herramienta principal para prevenir complicaciones. Los grupos que deben prestar especial atención y que tienen la inmunización incluida en el Calendario Nacional son:

  • Menores de 2 años.

  • Mayores de 65 años.

  • Personas con factores de riesgo preexistentes.

Desde Salud Pública instan a la comunidad a mantener las medidas de higiene y completar los esquemas de vacunación vigentes para reducir el impacto de la enfermedad en la provincia.

