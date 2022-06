Sanjuan8.com: 12 años del precursor de las noticias 2.0, la sinergia y el minuto a minuto

Mientras tanto, los desarrolladores pensaban el diseño de la página y, lo más importante, el nombre. En aquel entonces, el equipo funcionaba en una pequeña oficina situada en el viejo Supercanal. Cuando llegó el momento de inaugurarlo, partimos donde sería nuestra nueva y definitiva casa: los estudios de Canal 8.

Una multiplicidad de experiencias y anécdotas guardan las paredes del subsuelo de Mitre al 59 Este. Por este lugar, pasaron grandes periodistas que dejaron su marca en la historia del medio. La información fue la materia prima, pero el motor fue el espíritu y las ganas de llegar a la gente las 24 horas.

Entre las experiencias y recuerdos, enaltecemos la voz de algunas de las personas que fueron parte del equipo.

Juan Quibar (creador de sanjuan8.com)

La creación de sanjuan8.com, en lo personal fue uno de mis mejores y más queridos proyectos. De hecho todavía tengo una remera en mi casa. A veces la uso, pero no quiero usarla tanto para que no la desgaste el lavado, no la eche a perder. Estuvimos muchos meses preparando sanjuan8.com, porque hubo que ver aspectos tecnológicos, comerciales, de marketing. ¡Encontrar el equipo! Tomamos muchos curriculum, documentaciones y nos juntamos en una oficina de Supercanal (en ese entonces) para seleccionar el equipo que lo iba a hacer. Fue una gran pateada, un gran logro. Si uno volviera el tiempo atrás y supiera que iban a pasar 12 años, y que sanjuan8.com iba a ser un protagonista esencial en la vida política y protagonista de San Juan, las personas que trabajamos para hacerlo, nos pondríamos muy contentos. Lo hubiéramos hecho con aún más alegría porque la verdad es que siempre trabajamos con mucha alegría. Estoy muy feliz y muy orgulloso de estos 12 años de San Juan 8.

Marcelo Agulles (Primer director de sanjuan8.com)

Una de mis mayores satisfacciones profesionales está vinculada a Sanjuan8.com. Tuve la suerte de ser el primer director periodístico de ese diario digital y fue un gran orgullo poder trabajar con un grupo de profesionales de altísimo nivel y gran compromiso con la labor que iniciábamos.

Por supuesto que no fue sencillo. Teníamos que crear un medio desde 0, diseñarlo, definir un estilo de tratamiento de la noticia, y generar contenidos que nos diferenciara de la competencia, que ya era abundante y exigente. Y teníamos que hacerlo mientras gestionábamos el proceso de sinergia con Canal 8.

Siempre recuerdo las largas coberturas que hacíamos de distintos eventos especiales. Creo que fuimos el primer diario digital que se instaló en una Fiesta del Sol y cubrió cada noche en tiempo real, publicando fotos, videos y notas prácticamente al instante. Terminábamos cada jornada a las 4 de la mañana. Y al otro día arrancábamos a las 7, como de costumbre, con la actualización de los temas del día. Esa apuesta nos rindió mucho, ganamos muchos lectores y nos permitió posicionarnos como un medio que llegaba con rapidez y solvencia donde ocurría la noticia.

Sergio Alfonsín (periodista de deportes y exdirector de sanjuan8.com)

Pocas veces podemos tener los periodistas la oportunidad de ver nacer un proyecto de medio de comunicación que nos regale la oportunidad de moldear, desde la estructura y la editorial, hasta los pequeños detalles como el tamaño de una foto o las líneas que ocuparán los títulos. Ver nacer, y ser parte, de Sanjuan8.com, es algo que me marcó para toda la vida. Sin dudas, uno lo siente como un hijo, y vaya si lo es, viví su nacimiento y parte de su crecimiento, ahora me toca disfrutarlo como lector, y sigue creciendo.

El portal de noticias que marcó un antes y un después en la manera de presentar las noticias en San Juan, impuso un cambio paradigmático: que las “noticias del día, se publican en el día”, cuando hasta ese momento, las editoriales periodísticas trabajaban con esquemas atemporales, distribuyendo los temas de la agenda, conforme a las necesidades de publicación.

¡Qué desafío la inmediatez! El público no estaba acostumbrado a leer sobre datos, cifras, imágenes y protagonistas tan cerca de la conclusión de los hechos, porque las radios sí practicaban, de manera dogmática, la inminencia de los actos, con sus móviles de exteriores. Y estuvimos a la altura de lo que el mundo ya venía desarrollando en materia de noticias, no sé si unos adelantados, pero sin dudas, éramos protagonistas del cambio.

Aquél 9 de junio de 2010, luego de un par de meses desarrollando el producto en una oficina remodelada de Supercanal, en la calle Rivadavia, donde sólo se podía leer lo que producíamos en las PC que trabajábamos, la máquina del gerente y en los servidores que estaban en Mendoza, por fin podíamos mostrar al mundo lo que veníamos gestando… qué emoción… “nació y goza de buena salud”, decíamos.

Una gran nostalgia y un gran recuerdo de los momentos vividos al nacer hace 12 años, los de aquella oficina al final del salón de ventas de Supercanal, hasta llegar al subsuelo del edificio del canal de todos los sanjuaninos. Muchas anécdotas de las lindas y de las no tanto, de las guardias interminables y de las coberturas inéditas que realizábamos. Si habremos tenido ideas “locas” para esos años, cuántos títulos que quedarán sin haberse publicado (¡menos mal!) y fueron parte de carcajadas ilimitadas. Extraño las discusiones de editorial, de temas “calientes” y de defender notas que no tenían ninguna necesidad de ser publicadas. Todo en un ambiente de profesionalismo y cordialidad, ¡qué lindas épocas!

Pero prefiero quedarme con la actualidad, con la sensación de que ese portal siempre será mi casa, que al encontrarme con mis ex compañeros, los de San Juan, los de Mendoza y los de Buenos Aires, me regalen la misma sensación de siempre, de que siguen siendo mi familia. Feliz cumpleaños Sanjuan8.com… te sigo leyendo!

Gastón Sugo (exdirector de sanjuan8.com)

Doce años de sanjuan8.com.. ¡Cómo pasa el tiempo! Pensar que allá por el 2011, el grupo me termina convocando para que lo dirija, y reemplace al director Marcelo Agulles (un amigo) dejándome un equipo, mis niños.. que muchos siguen estando ahí, trabajando en ese hermoso medio. Recordar que nos tocó el inicio de la denominada "sinergia", algo nuevo en San Juan. Un desafío muy, pero muy nuevo, y hoy ver eso logrado es parte de la madurez. Sigue trabajando el 50% de los que en aquel entonces trabajábamos. Eso demuestra estabilidad, perseverancia, compromiso. Después de todos esos años ver eso, me pone muy pero muy feliz. Por todo ese grupo humano que le pone día a día el cuerpo, horas y horas, y la pasión: No la pierdan nunca. Es un medio hermoso que se creó y que espero perdure por muchísimos años más. Un gran abrazo y felicidades San Juan 8!

Yanina Urcullu (actual directora de sanjuan8.com)

Contar una sola anécdota después de los 12 años que llevo en esta empresa, 7 de los cuales soy directora de sanjuan8.com, sería como muy loco. Me acuerdo de muchas anécdotas, porque en la tarea y en la labor periodística, uno tiene que enfrentar muchos desafíos; desafíos que a veces no tienen nada que ver con la profesión y que sí tiene que ver con el compartir día a día con las personas que uno quiere, con sus compañeros de trabajo, que terminan siendo también parte de una familia. Uno pasa más tiempo acá que en su casa, entonces terminás considerando a tus compañeros como parte de tu familia. Mis recuerdos de los inicios son hermosos, porque recibí mucha ayuda de los que me acompañan ahora. Recuerdo con mucho cariño a mis exjefes, entonces hoy..me lleno de felicidad por estos 12 años de sanjuan8.com. Estoy muy feliz por ser parte de esta gran familia. Me siento muy acompañada por todos y cada uno de los que, a diario, hacen sanjuan8.com.

Iván Páez (exmultimedia, actual editor del noticiero)

En mi vida profesional sanjuan8.com significó aprender mucho y crecer rápido. Era como una obligación para mi. Mi jefe Agulles, cuando le planteaba inquietudes donde veía fallas o mejoras, él me decía "solucionamelo". Entonces, me tenia que poner a buscar y a estudiar mucho para poder hacer lo que le había dicho. No sólo fue un lugar de trabajo sino de aprendizaje. En mi vida personal significó estabilidad. Era joven cuando empecé a trabajar y me ayudó mucho para asegurarme una vida estable en cuanto al sueldo y al crecimiento. Y cumplió porque me pasó de un puesto a otro, y yo entré con esa promesa, porque me dijeron que ahí iba a tener oportunidad de crecer. Siempre tuve admiración por mis compañeros, por generar contenido donde no había. Eso siempre me sorprendió y admiré su forma de escribir y su forma de expresarse. ¡Los quiero mucho!

Germán Acevedo (exmultimedia, parte del equipo fundador)

Siempre recuerdo cuando me llamaron para ser parte del diario, en la edición cero, como le decían; yo estaba de vacaciones en Mar del Plata. No dudé un segundo en regresar. Era mi primer trabajo en el medio, los nervios de la primera reunión... desde siempre hubo buena onda entre todos. Siempre estuvo bueno compartir más allá del horario laboral, compartir algún almuerzo o los cumpleaños. Siempre fue una parte muy linda de mi vida haber formado parte del diario. Mando un cariño a todos y felicitaciones por estos 12 años.

Daniela Jácamo (experiodista, parte del equipo fundador)

Antes de que el diario viera la luz, el grupo de periodistas que participamos de la fundación del medio viajamos a Mendoza en donde nos capacitaron sobre el manejo del sistema. Luego nos instalamos en una oficina pequeña en la que apenas entraban las computadoras. Era un lugar provisorio hasta que terminaran las obras en la que luego sería nuestra Redacción en el subsuelo de Canal 8. Después de meses de ensayos y ajustes técnicos, llegó la noche de presentación. La empresa organizó un evento social al que estaba invitado el entonces gobernador José Luis Gioja. Fue en un gran salón en donde estaba dispuesta una gran pantalla en la que debía verse el diario cuando habilitarán la versión online. Los periodistas estábamos en Redacción cargando las notas que se verían en la pantalla, a último momento hubo un desperfecto y el diario no se veía en pantalla. Nuestro jefe nos llamaba para decirnos que “algo andaba mal”. Finalmente, justo en el momento en el que iban entrando las autoridades, la pantalla comenzó a funcionar y el evento salió a la perfección. Nosotros respiramos aliviados. ¡Feliz aniversario, sanjuan8!

Marcela Sosa (experiodista)

Fue sumamente importante para mí, el ingreso a sanjuan8. Porque implicó la toma de decisión muy importante para mí que fue dejar Radio Colón, donde me había iniciado y donde llevaba 7 u 8 años trabajando. Fue una gran decisión. Una muy buena decisión. Me encontré con un grupo de gente con la que aprendí muchísimo, me divertía! Teníamos asados, juntadas. Hemos compartido muchos momentos en la redacción. Ese silencio que se siente cuando cada uno está sumamente compenetrado en lo que está escribiendo. Era fascinante. Una anécdota: Censo 2010, muerte de Néstor Kirchner. Pedí trabajar ese día que era feriado, para ganarme un franco y me tocó ir a la casa de José Luis Gioja (en ese momento gobernador). Me manda un mensaje Sergio Alfonsín para decirme que se confirmaba que había muerto Néstor Kirchner. Mi primera reacción fue mirarlo a Gioja, que ví que se quedó pálido. En ese momento que no había WhatsApp, ni transmisiones en vivo, ni redes sociales, mi gran desesperación era salir con la noticia "ya" en el diario. Llevaba una cámara, grabé la nota con Gioja. Creo que en menos de un minuto batí un récord. Caminando desde su casa hasta la redacción del diario, llegué sin sangre. Estuve trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 21, de corrido. Marcelo Agulles me pidió que me fuera, porque al otro día había que seguir. Ese día, a las 17 todos nos dimos cuenta de que no habíamos almorzado. Me queda un gran cariño por toda la gente con la que estuve. Han sido todos unos grandes y muy buenos compañeros. ¡Los quiero!

Gabriela Varas (periodista)

Llegué a sanjuan8.com por mi amigo Sergio Alfonsin. Me llamó para una entrevista de trabajo que me hizo, quien era director en ese momento, Marcelo Agulles. Creo que al día siguiente de la entrevista me llamó el Cuqui para decirme que estaba adentro. Me invadió una gran emoción, miedo, nervios, era el diario de Canal 8, el canal más importante de la provincia. No sabía si estaría a la altura. De ese momento, ya pasaron 11 años. Sanjuan8.com para mi es mi segunda casa, es parte de mi historia de vida. En todo este tiempo pasaron muchas cosas que se entrecruzan. Porque es mi trabajo, pero es un entretejido entre momentos en la redacción, las personas que pasaron y las que están, las risas, los llanos, los momentos de tensión, el momento de la acción de una noticia de último momento. Anécdotas: Creo que la más fuerte fue la caída del helicóptero de la provincia, en Valle Fértil. El recibir el llamado de nuestra compañera y no asumir que lo que decía era cierto porque era como imposible de creer. Fue una de las coberturas más impactantes.

Marcela Silva (periodista)

Llevo 6 años en sanjuan8.com y creo que en estos años he vivido muchas cosas como periodista y como persona. Pero, destaco que desde un primer momento me sentí muy cómoda. He podido crecer en lo que más me gusta que es la comunicación con perspectiva de género, no siempre fueron tiempos felices, pero gracias a la unión del equipo hemos podido superar esos momentos, porque hoy lo analizo, así como un momento. ¿Anécdotas? En este momento, sólo recuerdo las caídas por los escalones o uno que otro temblor en el sótano y las mil historias, chismes y mates con mis compañerxs que en la rutina terminan conociendo todo lo que me pasa.

Mario Fernández (periodista)

Una de las cosas positivas que destaco es que la base del diario es la misma que ingresó entre 2010/2011. Hemos crecido juntos y compartido muchas cosas, no sólo en el ámbito laboral. Entre los recuerdos en la redacción aparecen las finales deportivas y la asunción del Papa Francisco como hechos destacados. También, otros días especiales como son los de elecciones y Fiesta del Sol.

Bárbara Ardanaz (periodista)

Sanjuan8 me abrió las puertas a pleno al mundo del periodismo. Significa aprendizaje, compañerismo, inmediatez y trabajo en equipo. Un gran equipo de profesionales que convivimos y compartimos a diario y que sin dudas, sanjuan8 es nuestra segunda casa.

Martín Fernández (periodista)

Para mi, Sanjuan8 es más que un trabajo. Es el lugar donde puedo crecer como profesional con total libertad y bajo un ambiente muy agradable. Es donde quiero estar. Actualmente formo parte de un medio al que seguí desde sus inicios en 2010. En cuanto a mi experiencia personal, mi primer día de trabajo no fue un día cualquiera, coincidió con la muerte de Diego Armando Maradona. Después me tocó cubrir sucesos que jamás imaginé, como la pandemia por el Covid-19. Más allá del trabajo periodístico en si, lo que destaco de este medio es el compañerismo. Tengo una muy buena relación con todos los integrantes de sanjuan8.com y valoro mucho cómo me acompañaron en situaciones personales muy difíciles. Detrás del rol de periodista, hay una persona que tiene problemas como cualquier otra y en este lugar me siento contenido.