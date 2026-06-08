La cuenta regresiva comenzó: Canal 8 camino al Mundial para seguir a la Scaloneta

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Con 18 años de trayectoria en los medios de comunicación, Fernández será la voz sanjuanina en el Mundial, acercando a la audiencia la actualidad del equipo dirigido por Lionel Scaloni, además de mostrar el ambiente, las historias y las vivencias que rodean a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

A través de Canal 8, sanjuan8.com y las distintas plataformas digitales del grupo, los seguidores podrán acceder a coberturas exclusivas, informes especiales, entrevistas y contenido generado desde las sedes mundialistas.

La expectativa es máxima para la Selección Argentina, que comenzará su camino en el torneo el próximo 16 de junio con el objetivo de volver a ser protagonista en la competencia más importante del fútbol.

De esta manera, Canal 8 y sanjuan8.com reafirman su compromiso de estar presentes en los grandes acontecimientos deportivos internacionales, llevando información de primera mano y una mirada sanjuanina a cada rincón del mundo.