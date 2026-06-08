"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Canal 8

La cuenta regresiva comenzó: Canal 8 camino al Mundial para seguir a la Scaloneta

Mario Fernández, inició el viaje a los Estados Unidos para la cobertura especial de sanjuan8.com y Canal 8, en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Canal 8 y sanjuan8.com, junto a Grupo América Interior, iniciaron la cobertura especial del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, llevando a los sanjuaninos toda la información y el color de la máxima cita del fútbol internacional.

El encargado de representar a la provincia será Mario Fernández, conductor de Noticiero 8 Segunda Edición, quien viajará como enviado especial para seguir de cerca cada instancia del certamen y transmitir todos los detalles de la participación de la Selección Argentina.

Te puede interesar...

Embed - Canal 8 San Juan on Instagram: "CAMINO AL MUNDIAL Nuestro enviado especial @mariofernandezmeng ya esta esperando tomar su segundo vuelo para traer toda la info"
View this post on Instagram

Con 18 años de trayectoria en los medios de comunicación, Fernández será la voz sanjuanina en el Mundial, acercando a la audiencia la actualidad del equipo dirigido por Lionel Scaloni, además de mostrar el ambiente, las historias y las vivencias que rodean a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

A través de Canal 8, sanjuan8.com y las distintas plataformas digitales del grupo, los seguidores podrán acceder a coberturas exclusivas, informes especiales, entrevistas y contenido generado desde las sedes mundialistas.

La expectativa es máxima para la Selección Argentina, que comenzará su camino en el torneo el próximo 16 de junio con el objetivo de volver a ser protagonista en la competencia más importante del fútbol.

De esta manera, Canal 8 y sanjuan8.com reafirman su compromiso de estar presentes en los grandes acontecimientos deportivos internacionales, llevando información de primera mano y una mirada sanjuanina a cada rincón del mundo.

Embed - Canal 8 San Juan on Instagram: "CANAL 8 Y SAN JUAN 8 TENDRÁN ENVIADO ESPECIAL EN EL MUNDIAL 2026 La máxima cita del fútbol ya se vive por nuestras pantallas. Mario Fernández @mariofernandezmeng viajará a Estados Unidos para acercarte toda la información, el color, las historias y la cobertura minuto a minuto de lo que ocurra en el Mundial 2026. Viví cada detalle junto a Canal 8 y San Juan 8. #Mundial2026 #Canal8 #SJ8"
View this post on Instagram

Temas

Te puede interesar