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Premios al periodismo: los profesionales galardonados de sanjuan8.com y Canal 8

La Subsecretaría de Información Pública entregó las distinciones del concurso provincial en un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego.

En el marco de las celebraciones por el Día del Periodista, que se conmemora cada 7 de junio en Argentina, el Gobierno de San Juan realizó la entrega de certificados a los ganadores del Concurso Obras de Periodistas Sanjuaninos, edición 2025. El acto formal tuvo lugar este lunes 8 de junio en el Foyer del Teatro del Bicentenario y estuvo encabezado por el gobernador Marcelo Orrego.

La convocatoria de esta edición fue masiva, alcanzando un total de 246 trabajos presentados, de los cuales 57 resultaron distinguidos en las diversas categorías evaluadas por un jurado multisectorial de especialistas. Entre los profesionales premiados, se destacó la labor de los integrantes de Canal 8 y sanjuan8.com, quienes obtuvieron los primeros puestos en los rubros de camarógrafos y prensa televisiva.

Los ganadores del medio

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En la categoría de Camarógrafos, el primer puesto fue otorgado en forma compartida, resultando distinguido Claudio Aníbal Pantuso. En este mismo rubro, el segundo puesto compartido lo obtuvo María Gabriela Zalazar por su trabajo titulado "Recompensa al amor y la lealtad".

Por su parte, en el área de Prensa Televisiva, el primer puesto compartido de la provincia quedó en manos de los profesionales del canal. Los galardonados fueron Pablo Martín Serafín Fernández Giménez, por su informe "Los héroes también necesitan ayuda", y Marcela Silva, distinguida por su trabajo "Entre muros y talleres: reconstruirse en el encierro". El segundo lugar compartido en esta misma categoría fue para María Isabel Rita Gil Morales, con la producción "E.P.E.T. n°7 con energía propia".

El jurado encargado de evaluar las producciones estuvo conformado por referentes del sector, entre ellos Carlos Gabriel Iturrieta Rodríguez (en representación de los fotógrafos), Federico Javier Rodríguez (por los periodistas), Carlos Marcelo Camus (por el sindicato SATSAID), Cinthia Vanesa Luna Kappes (por el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UNSJ) y Carlos Ortíz (Director de Prensa de la Subsecretaría de Información Pública).

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