Premios al periodismo: los profesionales galardonados de sanjuan8.com y Canal 8

En la categoría de Camarógrafos, el primer puesto fue otorgado en forma compartida, resultando distinguido Claudio Aníbal Pantuso. En este mismo rubro, el segundo puesto compartido lo obtuvo María Gabriela Zalazar por su trabajo titulado "Recompensa al amor y la lealtad".

Por su parte, en el área de Prensa Televisiva, el primer puesto compartido de la provincia quedó en manos de los profesionales del canal. Los galardonados fueron Pablo Martín Serafín Fernández Giménez, por su informe "Los héroes también necesitan ayuda", y Marcela Silva, distinguida por su trabajo "Entre muros y talleres: reconstruirse en el encierro". El segundo lugar compartido en esta misma categoría fue para María Isabel Rita Gil Morales, con la producción "E.P.E.T. n°7 con energía propia".

El jurado encargado de evaluar las producciones estuvo conformado por referentes del sector, entre ellos Carlos Gabriel Iturrieta Rodríguez (en representación de los fotógrafos), Federico Javier Rodríguez (por los periodistas), Carlos Marcelo Camus (por el sindicato SATSAID), Cinthia Vanesa Luna Kappes (por el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UNSJ) y Carlos Ortíz (Director de Prensa de la Subsecretaría de Información Pública).