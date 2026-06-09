En el marco de las celebraciones por el Día del Periodista, que se conmemora cada 7 de junio en Argentina, el Gobierno de San Juan realizó la entrega de certificados a los ganadores del Concurso Obras de Periodistas Sanjuaninos, edición 2025. El acto formal tuvo lugar este lunes 8 de junio en el Foyer del Teatro del Bicentenario y estuvo encabezado por el gobernador Marcelo Orrego.
Premios al periodismo: los profesionales galardonados de sanjuan8.com y Canal 8
La Subsecretaría de Información Pública entregó las distinciones del concurso provincial en un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego.