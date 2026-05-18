Garrafa Hogar: cuánto costarán los envases y dónde serán los primeros operativos

Según se informó oficialmente, los precios establecidos para esta edición serán:

Garrafa de 10 kilos: $20.000

Garrafa de 15 kilos: $30.000

Los valores representan una diferencia importante respecto a los precios habituales del mercado. Actualmente, una garrafa de 10 kilos puede costar entre $30.000 y $40.000, mientras que las de 15 kilos oscilan entre $52.000 y $62.000. En departamentos alejados, esos montos suelen ser todavía más elevados.

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Además, se confirmó que cada persona podrá adquirir hasta tres garrafas por operativo, entregando envases vacíos.

Seguridad y control de los envases

Uno de los ejes principales del programa será la seguridad de las garrafas que se comercialicen durante los operativos.

Las autoridades remarcaron que los envases estarán precintados, certificados y con todas las medidas reglamentarias para evitar riesgos vinculados al uso de garrafas en mal estado o provenientes del mercado informal.

También indicaron que cada unidad contará con una cartilla de seguridad y un código QR para consultar especificaciones técnicas o realizar reclamos. En paralelo, se recordó la importancia de evitar la compra de garrafas sin certificación, ya que pueden representar un peligro por pérdidas, fallas o falta de controles.

Cómo será la compra

Las personas interesadas deberán concurrir con:

DNI

Garrafa vacía para recambio

Además, se informó que las garrafas vencidas serán retiradas de circulación. El pago podrá realizarse en efectivo o mediante billeteras virtuales.

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Cronograma de los primeros operativos Martes 19 de mayo – Rivadavia

De 9 a 11: Comuna de Marquesado

De 11:30 a 13:30: Plaza del barrio Puesta del Sol, en La Bebida

Miércoles 20 de mayo – Valle Fértil

8:30: Plaza Chucuma

9:30: SUM Astica

11:50: Plaza de Usno

13:30: Oficinas del Parque Ischigualasto, en Villa San Agustín

Miércoles 20 de mayo – Chimbas

9 a 10: Unión Vecinal Villa El Salvador

10:30 a 11:30: Lote Hogar Nº15

12 a 13: Loteo API 2

Jueves 21 de mayo – Calingasta

9 a 10: Plaza Patricias Sanjuaninas

10:30 a 11: Plaza Domingo Faustino Sarmiento, Tamberías

11:30 a 12: Plazoleta Héroes de Malvinas, Sorocayense

12 a 13:30: Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento, Barreal

Jueves 21 de mayo – 9 de Julio

9 a 10: Plaza Rosa Mística, Alto de Sierra

10:30 a 11:30: Plaza Fiorito

12 a 13: Plaza de Las Chacritas

Viernes 22 de mayo – Iglesia

10 a 11: Unión Vecinal de Rodeo

11:30 a 12:30: Club Sportivo Pismanta, Las Flores

13 a 14: Obrador Municipal de Villa Iglesia

Viernes 22 de mayo – Santa Lucía

9 a 11: Unión Vecinal San Judas Tadeo

11:30 a 13:30: SUM de Villa Alba

El cronograma continuará actualizándose semana a semana con nuevos puntos de distribución en distintos departamentos de San Juan.