Garrafa Hogar: cuánto costarán los envases y dónde serán los primeros operativos

Según se informó oficialmente, los precios establecidos para esta edición serán:
- Garrafa de 10 kilos: $20.000
- Garrafa de 15 kilos: $30.000
Los valores representan una diferencia importante respecto a los precios habituales del mercado. Actualmente, una garrafa de 10 kilos puede costar entre $30.000 y $40.000, mientras que las de 15 kilos oscilan entre $52.000 y $62.000. En departamentos alejados, esos montos suelen ser todavía más elevados.
Además, se confirmó que cada persona podrá adquirir hasta tres garrafas por operativo, entregando envases vacíos.
Seguridad y control de los envases
Uno de los ejes principales del programa será la seguridad de las garrafas que se comercialicen durante los operativos.
Las autoridades remarcaron que los envases estarán precintados, certificados y con todas las medidas reglamentarias para evitar riesgos vinculados al uso de garrafas en mal estado o provenientes del mercado informal.
También indicaron que cada unidad contará con una cartilla de seguridad y un código QR para consultar especificaciones técnicas o realizar reclamos. En paralelo, se recordó la importancia de evitar la compra de garrafas sin certificación, ya que pueden representar un peligro por pérdidas, fallas o falta de controles.
Cómo será la compra
Las personas interesadas deberán concurrir con:
- DNI
- Garrafa vacía para recambio
Además, se informó que las garrafas vencidas serán retiradas de circulación. El pago podrá realizarse en efectivo o mediante billeteras virtuales.
Cronograma de los primeros operativos Martes 19 de mayo – Rivadavia
- De 9 a 11: Comuna de Marquesado
- De 11:30 a 13:30: Plaza del barrio Puesta del Sol, en La Bebida
Miércoles 20 de mayo – Valle Fértil
- 8:30: Plaza Chucuma
- 9:30: SUM Astica
- 11:50: Plaza de Usno
- 13:30: Oficinas del Parque Ischigualasto, en Villa San Agustín
Miércoles 20 de mayo – Chimbas
- 9 a 10: Unión Vecinal Villa El Salvador
- 10:30 a 11:30: Lote Hogar Nº15
- 12 a 13: Loteo API 2
Jueves 21 de mayo – Calingasta
- 9 a 10: Plaza Patricias Sanjuaninas
- 10:30 a 11: Plaza Domingo Faustino Sarmiento, Tamberías
- 11:30 a 12: Plazoleta Héroes de Malvinas, Sorocayense
- 12 a 13:30: Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento, Barreal
Jueves 21 de mayo – 9 de Julio
- 9 a 10: Plaza Rosa Mística, Alto de Sierra
- 10:30 a 11:30: Plaza Fiorito
- 12 a 13: Plaza de Las Chacritas
Viernes 22 de mayo – Iglesia
- 10 a 11: Unión Vecinal de Rodeo
- 11:30 a 12:30: Club Sportivo Pismanta, Las Flores
- 13 a 14: Obrador Municipal de Villa Iglesia
Viernes 22 de mayo – Santa Lucía
- 9 a 11: Unión Vecinal San Judas Tadeo
- 11:30 a 13:30: SUM de Villa Alba
El cronograma continuará actualizándose semana a semana con nuevos puntos de distribución en distintos departamentos de San Juan.