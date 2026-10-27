"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan

La Caja de Acción Social fortaleció con equipamiento a jardines de infantes

A través de las "Cruzadas Solidarias", la institución entregó heladeras vitrinas, parlantes y micrófonos en establecimientos de nivel inicial de Santa Lucía, Albardón y Rivadavia para acompañar el desarrollo infantil.

La Caja de Acción Social de San Juan continúa con la implementación del programa "Cruzadas Solidarias", una iniciativa orientada a promover el bienestar social y responder a las necesidades de la comunidad. En esta ocasión, en el marco de la línea "Cruzadas Educación", el organismo realizó entregas de equipamiento clave para fortalecer la labor diaria en jardines de infantes de la provincia.

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la institución, Juan Pablo Medina, quien concretó la entrega de heladeras vitrinas, parlantes y micrófonos a tres establecimientos educativos de nivel inicial: el JINZ N.º 38 “Educación Popular” de Santa Lucía, el JINZ N.º 33 “Benita Dávila de los Ríos” de Albardón y el ENI N.º 13 de Rivadavia.

Durante las entregas, Medina remarcó la importancia social del programa: "La Cruzada Solidaria es el programa que mejor representa la tarea de la Caja de Acción Social, porque nos permite llegar a la gente, atender distintas necesidades y, sobre todo, acompañar el desarrollo de los chicos". Asimismo, destacó que estas acciones se alinean con la premisa del gobernador Marcelo Orrego de mantener una gestión cercana a la comunidad en áreas diversas como educación, salud, merenderos y escuelas de iniciación deportiva.

Te puede interesar...

Con este tipo de intervenciones, el organismo provincial reafirma su compromiso de brindar recursos que impacten de manera directa en el bienestar y la formación de los niños y niñas en distintos puntos del territorio sanjuanino.

Te puede interesar