La Caja de Acción Social fortaleció con equipamiento a jardines de infantes

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la institución, Juan Pablo Medina, quien concretó la entrega de heladeras vitrinas, parlantes y micrófonos a tres establecimientos educativos de nivel inicial: el JINZ N.º 38 “Educación Popular” de Santa Lucía, el JINZ N.º 33 “Benita Dávila de los Ríos” de Albardón y el ENI N.º 13 de Rivadavia.

Durante las entregas, Medina remarcó la importancia social del programa: "La Cruzada Solidaria es el programa que mejor representa la tarea de la Caja de Acción Social, porque nos permite llegar a la gente, atender distintas necesidades y, sobre todo, acompañar el desarrollo de los chicos". Asimismo, destacó que estas acciones se alinean con la premisa del gobernador Marcelo Orrego de mantener una gestión cercana a la comunidad en áreas diversas como educación, salud, merenderos y escuelas de iniciación deportiva.