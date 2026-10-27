La Caja de Acción Social de San Juan continúa con la implementación del programa "Cruzadas Solidarias", una iniciativa orientada a promover el bienestar social y responder a las necesidades de la comunidad. En esta ocasión, en el marco de la línea "Cruzadas Educación", el organismo realizó entregas de equipamiento clave para fortalecer la labor diaria en jardines de infantes de la provincia.
La Caja de Acción Social fortaleció con equipamiento a jardines de infantes
A través de las "Cruzadas Solidarias", la institución entregó heladeras vitrinas, parlantes y micrófonos en establecimientos de nivel inicial de Santa Lucía, Albardón y Rivadavia para acompañar el desarrollo infantil.