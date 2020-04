San Juan ya planteó la “cuarentena administrada” y se espera la aprobación de Nación

A un mes de que Alberto Fernández decretara la cuarentena social, preventiva y obligatoria para todo el país, las provincias que no tienen circulación viral de coronavirus dieron un paso adelante y muchas de ellas presentaron un documento de “cuarentena obligatoria” que plantea la salida escalonada de algunas actividades comerciales.

El Gobierno Provincial preparó un documento que ya fue enviado para que Nación evaluara y apruebe las actividades que podrían abrir desde el próximo lunes 20 de abril.

La reapertura gradual de la economía a partir del lunes fue confirmada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en una entrevista concedida a la TV Pública, que este viernes mantendrá una serie de reuniones para validar junto al Ministerio de Salud los requerimientos realizados por los intendentes de todo el país a través de los gobernadores.

Desde al área de prensa informaron a sanjuan8.com que por el momento no hay nada oficial. Por lo tanto las actividades hasta que no sean aprobadas no serán informadas. “Esperemos hasta el fin de semana donde podrían surgir novedades”, dijo una fuente cercana.

“A partir del lunes se van a ir reanudando actividades, en conjunto con los protocolos que define el Ministerio de Salud, que es la autoridad en materia sanitaria, en muchas provincias argentinas donde no hay circulación viral, o no tuvieron casos de coronavirus o que tienen promedios de contagio mayores a 14 días”, aseguró el funcionario luego del encuentro que encabezó ayer el presidente Alberto Fernández con los gobernadores.

El jefe de ministros informó que están trabajando con “un mapa inteligente” que analiza el Gobierno nacional y en el que se van viendo “zonas donde no hay circulación viral, o no tuvieron casos positivos de coronavirus o los promedios de contagio son mayores al promedio de 14 días”.

El Presidente dispuso la cuarentena total hasta el 26 de abril. El objetivo de las autoridades es atrasar el pico de enfermos para ganar tiempo y así preparar al sistema sanitario y comprar los insumos necesarios para enfrentar al coronavirus. Gracias a este tipo de medidas, los expertos coinciden en que el país logró aplanar la curva de contagios.

Hasta el momento se registraron 2669 casos positivos y 124 muertes. Las únicas dos provincias que no tienen enfermos son Catamarca y Formosa.