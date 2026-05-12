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Atacaron a una empresa de transporte y el chofer evitó el robo

El conductor encontró a un delincuente dentro de la cabina y logró reducirlo tras un violento forcejeo. Hubo importantes daños materiales en el vehículo.

Lo que debía ser un viaje laboral de rutina para la empresa iglesiana “Chiky Transporte” se convirtió en una madrugada de violencia en la localidad de Niquivil. La firma había sido contratada para trasladar al cantante Jorquera y su banda, pero el blanco del ataque fue la herramienta de trabajo de la empresa.

Según detalló el diario Eco del Viento, el chofer de la movilidad descubrió a un delincuente dentro de la cabina mientras intentaba arrancar el vehículo para robárselo. El atacante ya había provocado destrozos de consideración: rompió la

Al verse descubierto, el sujeto intentó huir, lo que inició un fuerte forcejeo con el chofer. Los ruidos y gritos alertaron a los vecinos de Niquivil, quienes colaboraron inmediatamente para reducir al delincuente hasta que llegó el personal policial.

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La decisión de no denunciar

A pesar de los daños y de tener al responsable demorado, los propietarios de la empresa de transporte decidieron no formalizar la denuncia penal. La explicación radica en un vacío de practicidad ante la emergencia:

  • Secuestro de la unidad: Si denunciaban, la camioneta quedaba retenida para peritajes.

  • Pasajeros varados: Esto hubiera dejado a la banda musical sin movilidad en Jáchal.

  • Pérdida de capital: Al ser su única herramienta de trabajo, no podían permitirse dejarla inmovilizada por tiempo indeterminado en una sede policial.

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