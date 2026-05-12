Lo que debía ser un viaje laboral de rutina para la empresa iglesiana “Chiky Transporte” se convirtió en una madrugada de violencia en la localidad de Niquivil. La firma había sido contratada para trasladar al cantante Jorquera y su banda, pero el blanco del ataque fue la herramienta de trabajo de la empresa.
Atacaron a una empresa de transporte y el chofer evitó el robo
El conductor encontró a un delincuente dentro de la cabina y logró reducirlo tras un violento forcejeo. Hubo importantes daños materiales en el vehículo.