Atacaron a una empresa de transporte y el chofer evitó el robo

Según detalló el diario Eco del Viento, el chofer de la movilidad descubrió a un delincuente dentro de la cabina mientras intentaba arrancar el vehículo para robárselo. El atacante ya había provocado destrozos de consideración: rompió la

Al verse descubierto, el sujeto intentó huir, lo que inició un fuerte forcejeo con el chofer. Los ruidos y gritos alertaron a los vecinos de Niquivil, quienes colaboraron inmediatamente para reducir al delincuente hasta que llegó el personal policial.