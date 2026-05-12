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Cayó "el Brizuela": era buscado por robos y ahora pasará una década preso

El sujeto, de apellido Brizuela, cuenta con un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad. Tras ser identificado por personal del D-5, el Juzgado de Ejecución Penal ordenó su traslado inmediato al Servicio Penitenciario Provincial.

Tras una serie de tareas de inteligencia, la Policía de San Juan logró capturar en las últimas horas a un peligroso delincuente que se encontraba prófugo. El operativo estuvo a cargo del personal de la Unidad de Apoyo Investigativo (D-5), quienes divisaron al sospechoso mientras realizaban recorridas en la zona de Villa Manuelita, en el departamento Santa Lucía.

El detenido, identificado como de apellido Brizuela, es un hombre conocido en el ámbito delictivo por contar con un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad y violación de domicilio. Al momento de la identificación, los efectivos consultaron el sistema de antecedentes y confirmaron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente.

Directo al Penal de Chimbas

Tras dar aviso a las autoridades judiciales, el Juzgado de Ejecución Penal ordenó su inmediata detención. Según informaron fuentes policiales, Brizuela no solo fue capturado por sus delitos recientes, sino que ahora deberá enfrentar el cumplimiento efectivo de su condena.

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Por disposición del juzgado interviniente, el sujeto fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá purgar una pena de 10 años de prisión.

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