Cayó "el Brizuela": era buscado por robos y ahora pasará una década preso

El detenido, identificado como de apellido Brizuela, es un hombre conocido en el ámbito delictivo por contar con un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad y violación de domicilio. Al momento de la identificación, los efectivos consultaron el sistema de antecedentes y confirmaron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente.

Directo al Penal de Chimbas

Tras dar aviso a las autoridades judiciales, el Juzgado de Ejecución Penal ordenó su inmediata detención. Según informaron fuentes policiales, Brizuela no solo fue capturado por sus delitos recientes, sino que ahora deberá enfrentar el cumplimiento efectivo de su condena.