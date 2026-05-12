Tras una serie de tareas de inteligencia, la Policía de San Juan logró capturar en las últimas horas a un peligroso delincuente que se encontraba prófugo. El operativo estuvo a cargo del personal de la Unidad de Apoyo Investigativo (D-5), quienes divisaron al sospechoso mientras realizaban recorridas en la zona de Villa Manuelita, en el departamento Santa Lucía.
Cayó "el Brizuela": era buscado por robos y ahora pasará una década preso
El sujeto, de apellido Brizuela, cuenta con un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad. Tras ser identificado por personal del D-5, el Juzgado de Ejecución Penal ordenó su traslado inmediato al Servicio Penitenciario Provincial.