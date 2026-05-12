Quién era el médico hallado muerto en Capital y qué investiga la Justicia

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Según explicó el funcionario judicial, el cuerpo fue encontrado sobre la cama y no presentaba signos visibles de violencia física. Sin embargo, algunas circunstancias detectadas dentro de la vivienda despertaron dudas entre los investigadores.

Entre ellas, familiares advirtieron el faltante del teléfono celular del médico, una billetera y joyas personales. Además, uno de los ambientes del departamento estaba revuelto, situación que ahora es analizada por Fiscalía.

“Estamos tratando de determinar si hubo algún tipo de muerte violenta o si se trató de un fallecimiento natural y luego ocurrió un robo”, explicó Recio.

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De acuerdo con las primeras pericias, Marinero padecía problemas cardíacos y había sido sometido recientemente a una intervención médica, dato que sostiene la hipótesis de una posible muerte natural. No obstante, la autopsia será clave para establecer con precisión la causa del fallecimiento.

Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre cámaras de seguridad, testimonios de vecinos y las últimas comunicaciones del profesional para reconstruir sus movimientos previos al hecho.

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Fuentes vinculadas a la causa señalaron además que el médico solía recibir visitas en su vivienda y que una vecina aseguró haberlo visto con vida por última vez durante la tarde del lunes.

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Quién era Héctor David Marinero

Héctor David Marinero tenía 56 años y era un reconocido médico oncólogo de la provincia, con trayectoria tanto en el ámbito público como privado de la salud sanjuanina.

Personas de su entorno lo describieron como un profesional muy comprometido con sus pacientes y con un perfil cercano dentro del ambiente médico. También remarcaron su trato cordial y la relación que mantenía con vecinos y colegas.

La noticia de su muerte provocó impacto entre allegados, pacientes y profesionales de la salud, especialmente por las circunstancias que todavía rodean el caso.

Por estas horas, todas las miradas están puestas en los resultados de la autopsia y en las pericias que realiza la UFI Delitos Especiales para esclarecer qué ocurrió dentro del departamento del oncólogo.