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Quién era el médico hallado muerto en Capital y qué investiga la Justicia

El oncólogo Héctor David Marinero fue hallado sin vida en su departamento de Capital. La Justicia investiga si se trató de una muerte natural o si hubo intervención de terceros. Esperan la autopsia.

La muerte del médico oncólogo Héctor David Marinero generó fuerte conmoción en San Juan y abrió una investigación judicial que todavía mantiene varias hipótesis abiertas. El profesional fue encontrado sin vida este martes en el departamento donde residía solo, en el Consorcio San Gabriel, ubicado sobre avenida Alem, casi Mariano Moreno, en Capital.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales y, por el momento, los pesquisas intentan determinar si el fallecimiento se produjo por causas naturales o si existió algún tipo de participación de terceros.

El ayudante fiscal César Recio brindó detalles sobre las primeras actuaciones y confirmó que el hallazgo se produjo luego de que una sobrina del médico decidiera acercarse al departamento al no poder comunicarse con él desde el domingo.

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Según explicó el funcionario judicial, el cuerpo fue encontrado sobre la cama y no presentaba signos visibles de violencia física. Sin embargo, algunas circunstancias detectadas dentro de la vivienda despertaron dudas entre los investigadores.

Entre ellas, familiares advirtieron el faltante del teléfono celular del médico, una billetera y joyas personales. Además, uno de los ambientes del departamento estaba revuelto, situación que ahora es analizada por Fiscalía.

“Estamos tratando de determinar si hubo algún tipo de muerte violenta o si se trató de un fallecimiento natural y luego ocurrió un robo”, explicó Recio.

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De acuerdo con las primeras pericias, Marinero padecía problemas cardíacos y había sido sometido recientemente a una intervención médica, dato que sostiene la hipótesis de una posible muerte natural. No obstante, la autopsia será clave para establecer con precisión la causa del fallecimiento.

Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre cámaras de seguridad, testimonios de vecinos y las últimas comunicaciones del profesional para reconstruir sus movimientos previos al hecho.

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Fuentes vinculadas a la causa señalaron además que el médico solía recibir visitas en su vivienda y que una vecina aseguró haberlo visto con vida por última vez durante la tarde del lunes.

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Quién era Héctor David Marinero

Héctor David Marinero tenía 56 años y era un reconocido médico oncólogo de la provincia, con trayectoria tanto en el ámbito público como privado de la salud sanjuanina.

Personas de su entorno lo describieron como un profesional muy comprometido con sus pacientes y con un perfil cercano dentro del ambiente médico. También remarcaron su trato cordial y la relación que mantenía con vecinos y colegas.

La noticia de su muerte provocó impacto entre allegados, pacientes y profesionales de la salud, especialmente por las circunstancias que todavía rodean el caso.

Por estas horas, todas las miradas están puestas en los resultados de la autopsia y en las pericias que realiza la UFI Delitos Especiales para esclarecer qué ocurrió dentro del departamento del oncólogo.

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