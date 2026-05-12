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Liga Sanjuanina: cuatro equipos ya aseguraron su clasificación a playoff`s

Tras la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina, Desamparados sigue como líder y ya hay cuatro equipos clasificados a la próxima fase.

El Torneo Apertura “Daniel Archilla” de la Liga Sanjuanina de Fútbol empieza a entrar en su tramo decisivo y, tras la disputa de la fecha 15, ya quedaron confirmados los primeros cuatro equipos clasificados a la próxima instancia.

Desamparados continúa en lo más alto de la tabla con 35 puntos. El “Víbora” igualó sin goles frente a Alianza en Puyuta y, aunque no pudo ganar, mantuvo la ventaja sobre sus perseguidores.

Otro que aseguró su lugar en los playoffs fue Colón Junior. El “Merengue” consiguió un triunfo clave en Marquesado gracias al gol de Fabián Carrizo y sigue prendido en la pelea de arriba.

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Minero también festejó la clasificación luego de vencer 2-1 a Juventud Zondina. Carlos Méndez fue la gran figura del partido con un doblete para el conjunto ganador, mientras que Daniel Tejada descontó para el equipo zondinero.

San Lorenzo se convirtió en el cuarto clasificado de la jornada tras derrotar 2-0 a Trinidad. Ariel Sánchez marcó los dos goles del “Cuervo” y fue determinante para sellar el pase a la próxima ronda.

Además, Peñarol consiguió una victoria importante al superar 2-1 a Carpintería. Ángel Ávila y Emilio Ochoa marcaron para el “Bohemio”, mientras que Maximiliano Vega había anotado el empate parcial para el local.

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En otro de los encuentros destacados, Villa Ibáñez sorprendió a Unión y lo derrotó 2-1. Kevin Bronvale y Enzo Molina marcaron para el ganador, mientras que Nicolás Jorquera descontó para el “Azul”.

Por su parte, 9 de Julio venció 2-0 a Sarmiento con goles de Carlos Fernández y Rodrigo Ozan, mientras que Atenas Pocito derrotó por la mínima a Defensores de Argentinos gracias al tanto de Juan Castro.

La fecha se completó con el empate 1-1 entre López Peláez y Rivadavia. Gerardo Morales convirtió para el local e Ian Flores selló la igualdad para el conjunto rivadaviense.

Con varias fechas aún por disputarse, el Apertura empieza a perfilar a sus candidatos y la pelea por los lugares restantes promete mantenerse abierta hasta el final.

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