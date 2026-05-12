Liga Sanjuanina: cuatro equipos ya aseguraron su clasificación a playoff`s

Minero también festejó la clasificación luego de vencer 2-1 a Juventud Zondina. Carlos Méndez fue la gran figura del partido con un doblete para el conjunto ganador, mientras que Daniel Tejada descontó para el equipo zondinero.

San Lorenzo se convirtió en el cuarto clasificado de la jornada tras derrotar 2-0 a Trinidad. Ariel Sánchez marcó los dos goles del “Cuervo” y fue determinante para sellar el pase a la próxima ronda.

Además, Peñarol consiguió una victoria importante al superar 2-1 a Carpintería. Ángel Ávila y Emilio Ochoa marcaron para el “Bohemio”, mientras que Maximiliano Vega había anotado el empate parcial para el local.

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En otro de los encuentros destacados, Villa Ibáñez sorprendió a Unión y lo derrotó 2-1. Kevin Bronvale y Enzo Molina marcaron para el ganador, mientras que Nicolás Jorquera descontó para el “Azul”.

Por su parte, 9 de Julio venció 2-0 a Sarmiento con goles de Carlos Fernández y Rodrigo Ozan, mientras que Atenas Pocito derrotó por la mínima a Defensores de Argentinos gracias al tanto de Juan Castro.

La fecha se completó con el empate 1-1 entre López Peláez y Rivadavia. Gerardo Morales convirtió para el local e Ian Flores selló la igualdad para el conjunto rivadaviense.

Con varias fechas aún por disputarse, el Apertura empieza a perfilar a sus candidatos y la pelea por los lugares restantes promete mantenerse abierta hasta el final.