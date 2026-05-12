Detectaron celulares, pastillas y presunta droga arrojados al Penal de Chimbas

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Según detallaron desde el SPP, los elementos habrían sido arrojados desde el exterior hacia el interior del establecimiento penitenciario.

Durante el rastrillaje, los efectivos encontraron dos teléfonos celulares y varios envoltorios de nylon ocultos en la zona inspeccionada. Uno de ellos contenía una sustancia vegetal verde amarronada con fuerte olor característico, mientras que otros dos paquetes celestes tenían material de similares características y pastillas con la inscripción “ALP”.

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En total, secuestraron 23 comprimidos enteros y cinco mitades de las mismas pastillas, cuyos componentes serán ahora sometidos a pericias para determinar su composición.

Desde el Servicio Penitenciario señalaron que el operativo se desarrolló bajo los protocolos de seguridad vigentes y destacaron que este tipo de controles busca impedir el ingreso y circulación de elementos prohibidos dentro del penal.

Además, remarcaron que los procedimientos forman parte de las tareas preventivas permanentes que realiza el personal penitenciario en distintos sectores del complejo carcelario.