Caso Lucía Rubiño: definieron parte de la prueba y el juicio ya tiene fecha tentativa

Desde sectores ligados a la defensa destacaron el rol del magistrado durante la audiencia y remarcaron el “equilibrio procesal” mantenido por Toro en una instancia considerada clave para el avance del expediente.

El principal acusado es N.M., quien conducía el Renault Clio involucrado en el hecho ocurrido en inmediaciones del barrio Profesional, en Rivadavia. La imputación que pesa sobre él es por homicidio con dolo eventual, una de las figuras penales más graves dentro de este tipo de delitos.

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Aunque al momento del siniestro era menor de edad, actualmente el imputado ya alcanzó la mayoría. De acuerdo al régimen penal juvenil, en caso de una eventual condena, el juez podrá evaluar distintas alternativas que van desde medidas socioeducativas hasta penas reducidas o prisión efectiva.

La muerte de Lucía Rubiño ocurrió durante la madrugada del 15 de octubre de 2023 y generó una fuerte conmoción social en San Juan. Según la investigación, el vehículo conducido por el acusado terminó impactando contra la adolescente tras una maniobra registrada en la zona.

En paralelo, otra parte de la causa continúa frenada en la Corte de Justicia provincial. Se trata del expediente vinculado a Juan Pablo Echegaray, quien fue sobreseído por decisión del juez Javier Figuerola, en línea con el pedido realizado por el fiscal coordinador Iván Grassi.

La resolución provocó cuestionamientos por parte de la familia de Lucía y de la querella, que sostienen que Echegaray sí tuvo participación en la secuencia previa al atropello fatal.

La hipótesis de Fiscalía sostiene que el conductor de la camioneta realizó una maniobra evasiva para evitar una colisión frontal con el Renault Clio, que presuntamente circulaba de manera indebida. Según esa reconstrucción, el conductor del automóvil perdió el control y terminó atropellando a la joven.

Sin embargo, los abogados querellantes cuestionaron tanto las pericias oficiales como la interpretación judicial y mantienen su reclamo para que Echegaray vuelva a ser investigado dentro de la causa.

Mientras la Corte analiza esa presentación, todas las miradas comienzan a concentrarse en el inminente juicio oral, uno de los procesos judiciales más sensibles y seguidos en la provincia durante los últimos años.