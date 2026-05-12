Con casi siete cuadras de convocatoria, San Juan se sumó a la Marcha Federal Universitaria

La concentración comenzó pasadas las 16 horas frente a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, sobre avenida Ignacio de la Roza y Sarmiento. Desde allí, la columna avanzó hacia el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, ubicado en Mitre y Jujuy.

Durante el recorrido se observaron banderas, pancartas y cánticos dirigidos al Gobierno nacional. En la cabecera de la movilización sobresalió una bandera con la frase: “Sr. Presidente, cumpla la ley”, mientras que distintos carteles reflejaban el rechazo a las políticas de ajuste impulsadas sobre el sistema universitario y científico.

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Este medio pudo registrar una columna de casi siete cuadras de extensión, en una de las movilizaciones universitarias más convocantes de los últimos meses en la provincia.

De la marcha participaron representantes de las cinco facultades de la UNSJ y de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. También se sumaron sindicatos provinciales y universitarios, entre ellos SIDUNSJ, ADICUS, APUNSJ, UPCN y UOCRA, además de agrupaciones políticas y sociales

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El rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer, destacó el alcance de la convocatoria y sostuvo que el reclamo “trasciende a la universidad” y refleja una preocupación social más amplia por el sostenimiento de la educación pública.

Uno de los principales planteos estuvo vinculado al atraso salarial que denuncian docentes y trabajadores universitarios, además de la falta de actualización presupuestaria para garantizar el funcionamiento académico, científico y administrativo de las universidades nacionales.

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San Juan volvió a sumarse este martes a la Marcha Federal Universitaria, la cuarta movilización nacional convocada por el sistema universitario público en medio del conflicto con el Gobierno nacional por el financiamiento educativo y la situación salarial de docentes y nodocentes.

La convocatoria tuvo una importante respuesta en la provincia y reunió a estudiantes, docentes, autoridades universitarias, gremios y organizaciones sociales que marcharon por el centro sanjuanino bajo una misma consigna: exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar una recomposición salarial para el sector.

La concentración comenzó pasadas las 16 horas frente a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, sobre avenida Ignacio de la Roza y Sarmiento. Desde allí, la columna avanzó hacia el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, ubicado en Mitre y Jujuy.

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Durante el recorrido se observaron banderas, pancartas y cánticos dirigidos al Gobierno nacional. En la cabecera de la movilización sobresalió una bandera con la frase: “Sr. Presidente, cumpla la ley”, mientras que distintos carteles reflejaban el rechazo a las políticas de ajuste impulsadas sobre el sistema universitario y científico.

Este medio pudo registrar una columna de casi siete cuadras de extensión, en una de las movilizaciones universitarias más convocantes de los últimos meses en la provincia.

De la marcha participaron representantes de las cinco facultades de la UNSJ y de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. También se sumaron sindicatos provinciales y universitarios, entre ellos SIDUNSJ, ADICUS, APUNSJ, UPCN y UOCRA, además de agrupaciones políticas y sociales.

El rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer, destacó, a la prensa, el alcance de la convocatoria y sostuvo que el reclamo “trasciende a la universidad” y refleja una preocupación social más amplia por el sostenimiento de la educación pública.

Uno de los principales planteos estuvo vinculado al atraso salarial que denuncian docentes y trabajadores universitarios, además de la falta de actualización presupuestaria para garantizar el funcionamiento académico, científico y administrativo de las universidades nacionales.

La movilización culminó frente al Rectorado con un acto y la lectura de un documento. El cierre estuvo a cargo de la estudiante Malvina Agüero, representante del Centro Universitario, quien pidió sostener la defensa de la universidad pública y continuar visibilizando el reclamo en todo el país.

La movilización culminó frente al Rectorado con un acto y la lectura de un documento. El cierre estuvo a cargo de la estudiante Malvina Agüero, representante del Centro Universitario, quien pidió sostener la defensa de la universidad pública y continuar visibilizando el reclamo en todo el país.