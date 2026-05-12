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Perfil crediticio: cómo consultar las deudas y por qué influye en préstamos y alquileres

El aumento de la mora puso el foco sobre el perfil crediticio. Cómo consultar gratis el historial financiero y qué factores afectan el acceso a préstamos y tarjetas.

La mora sigue creciendo en Argentina y cada vez más personas descubren que tienen problemas para sacar un préstamo, aumentar el límite de la tarjeta o incluso alquilar una vivienda. En muchos casos, el motivo está en el perfil crediticio, un registro que resume cómo maneja sus deudas cada persona.

Ese historial financiero es el que revisan bancos, financieras y algunas inmobiliarias antes de aprobar un crédito o firmar un contrato. Allí figura si alguien paga a tiempo, si tiene atrasos, cuántos préstamos posee o si arrastra deudas pendientes.

Hoy, tener un buen perfil crediticio puede marcar la diferencia entre acceder a financiación con tasas razonables o quedar directamente rechazado.

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El sistema funciona como una especie de “antecedente financiero”. Si una persona paga sus tarjetas y préstamos en fecha, la calificación mejora. Pero cuando hay atrasos, refinanciaciones o deudas impagas, el perfil se deteriora y eso puede generar restricciones durante varios meses.

En Argentina, cualquier usuario puede consultar gratis su situación financiera a través de la Central de Deudores del Banco Central. Para hacerlo solo hace falta ingresar el CUIT o CUIL en la página oficial del organismo.

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Allí aparece una clasificación que va del 1 al 6 según el comportamiento de pago. La situación 1 corresponde a quienes están al día, mientras que las categorías más altas reflejan atrasos importantes o deudas consideradas irrecuperables.

Además del Banco Central, también existen bases privadas como Veraz y Nosis, donde se registra información sobre préstamos, tarjetas, compras financiadas y consultas realizadas por entidades financieras.

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Especialistas recomiendan revisar periódicamente estos informes para detectar posibles errores o deudas ya canceladas que todavía continúan figurando.

El perfil crediticio no solo influye al momento de pedir plata prestada. También puede afectar compras en cuotas, límites de tarjetas y contratos de alquiler, ya que muchas inmobiliarias solicitan informes antes de aprobar a un inquilino.

Entre los factores que más perjudican la calificación aparecen los pagos fuera de término, el uso excesivo de tarjetas y la acumulación de préstamos simultáneos.

Para mejorar el perfil financiero, la recomendación principal es mantener las obligaciones al día, evitar nuevos endeudamientos innecesarios y controlar regularmente el estado de las cuentas.

En un contexto económico marcado por el aumento de la mora, el historial crediticio pasó a convertirse en una herramienta clave para quienes necesitan financiamiento o buscan mantener ordenadas sus finanzas personales.

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