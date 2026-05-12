Perfil crediticio: cómo consultar las deudas y por qué influye en préstamos y alquileres

El sistema funciona como una especie de “antecedente financiero”. Si una persona paga sus tarjetas y préstamos en fecha, la calificación mejora. Pero cuando hay atrasos, refinanciaciones o deudas impagas, el perfil se deteriora y eso puede generar restricciones durante varios meses.

En Argentina, cualquier usuario puede consultar gratis su situación financiera a través de la Central de Deudores del Banco Central. Para hacerlo solo hace falta ingresar el CUIT o CUIL en la página oficial del organismo.

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Allí aparece una clasificación que va del 1 al 6 según el comportamiento de pago. La situación 1 corresponde a quienes están al día, mientras que las categorías más altas reflejan atrasos importantes o deudas consideradas irrecuperables.

Además del Banco Central, también existen bases privadas como Veraz y Nosis, donde se registra información sobre préstamos, tarjetas, compras financiadas y consultas realizadas por entidades financieras.

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Especialistas recomiendan revisar periódicamente estos informes para detectar posibles errores o deudas ya canceladas que todavía continúan figurando.

El perfil crediticio no solo influye al momento de pedir plata prestada. También puede afectar compras en cuotas, límites de tarjetas y contratos de alquiler, ya que muchas inmobiliarias solicitan informes antes de aprobar a un inquilino.

Entre los factores que más perjudican la calificación aparecen los pagos fuera de término, el uso excesivo de tarjetas y la acumulación de préstamos simultáneos.

Para mejorar el perfil financiero, la recomendación principal es mantener las obligaciones al día, evitar nuevos endeudamientos innecesarios y controlar regularmente el estado de las cuentas.

En un contexto económico marcado por el aumento de la mora, el historial crediticio pasó a convertirse en una herramienta clave para quienes necesitan financiamiento o buscan mantener ordenadas sus finanzas personales.