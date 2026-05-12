Hantavirus en el crucero: ya confirmaron casos en siete países y hay tres muertos

Gran Bretaña registra dos casos confirmados en su territorio nacional: un pasajero evacuado hacia Sudáfrica y un guía del barco trasladado a suelo neerlandés junto a un tercer caso catalogado como probable en la remota isla de Tristán de Acuña. Por su parte, Alemania reportó la muerte de una pasajera a bordo debido a una neumonía por hantavirus, mientras que Suiza, Francia y España sumaron un caso positivo confirmado cada uno, con la particularidad de que el paciente español es completamente asintomático.

En América del Norte, los Estados Unidos confirmaron su primer diagnóstico positivo mediante una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a uno de los 17 pasajeros repatriados. Este paciente, con una sintomatología leve, junto a otro ciudadano bajo estricta sospecha médica, fue trasladado a un centro de aislamiento de alta seguridad en el estado de Nebraska para su monitoreo clínico constante.

La situación en la Argentina y el balance global de infectados

La conexión de este brote con la República Argentina es directa, debido a que el crucero inició su itinerario en el puerto de Ushuaia el pasado 1 de abril.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó el primer caso positivo en un tripulante de origen argentino que desembarcó en la provincia de Tierra del Fuego, además de establecer una vigilancia epidemiológica estricta sobre una decena de contactos estrechos en la región patagónica.

Cantidad de infectados por Hantavirus por país

A continuación, se detalla el balance oficial de personas afectadas por hantavirus vinculadas a la travesía del crucero MV Hondius, clasificado según la nacionalidad de los pacientes:

– Países Bajos: tres casos (dos fallecidos con diagnóstico confirmado o probable, y un paciente sobreviviente confirmado).

– Gran Bretaña: tres casos (dos confirmados en tratamiento de aislamiento y un caso probable bajo estricta observación).

– Argentina: un caso confirmado (tripulante local en aislamiento) y diez contactos estrechos bajo monitoreo preventivo.

– Alemania: un caso (un pasajera fallecida a bordo de la embarcación con diagnóstico confirmado post-mortem).

– Estados Unidos: un caso confirmado (sintomatología leve) y un caso sospechoso bajo evaluación médica especializada.

– Suiza: un caso confirmado (paciente en aislamiento hospitalario luego de su retorno desde Sudáfrica).

– Francia: un caso confirmado (pasajera repatriada en estado reservado que presentó síntomas durante el vuelo).

– España: un caso confirmado (pasajero asintomático aislado en el hospital militar de Madrid).