La Guarnición Ejército San Juan informó que el Regimiento de Infantería de Montaña 22 “TCNL Juan Manuel Cabot” llevará adelante ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado en la localidad de Marquesado.
El Ejército Argentino realizará ejercicios de tiro con munición de guerra en Marquesado
A raiz de las prácticas en el predio de Marquesado se recomienda a la población no circular por el predio militar. Los ejercicios serán el miércoles 13 y viernes 15, de 7:30 a 22.