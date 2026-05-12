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El Ejército Argentino realizará ejercicios de tiro con munición de guerra en Marquesado

A raiz de las prácticas en el predio de Marquesado se recomienda a la población no circular por el predio militar. Los ejercicios serán el miércoles 13 y viernes 15, de 7:30 a 22.

La Guarnición Ejército San Juan informó que el Regimiento de Infantería de Montaña 22 “TCNL Juan Manuel Cabot” llevará adelante ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado en la localidad de Marquesado.

Según el comunicado oficial emitido por la institución militar con asiento en el departamento Rivadavia, las prácticas se desarrollarán entre los días miércoles 13 y viernes 15 de mayo, en el horario de 7:30 a 22:00.

El área donde se realizarán los ejercicios está comprendida entre la Ruta Nacional 60, avenida Libertador General San Martín y las Sierras de Zonda.

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Desde el Ejército solicitaron a la comunidad sanjuanina respetar las medidas de precaución correspondientes y evitar circular por la zona afectada durante el desarrollo de las actividades, debido a la utilización de munición de guerra.

El comunicado fue difundido por la Guarnición Ejército San Juan y el Regimiento de Infantería de Montaña 22 “TCNL Juan Manuel Cabot”.

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