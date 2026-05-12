El Ejército Argentino realizará ejercicios de tiro con munición de guerra en Marquesado

Según el comunicado oficial emitido por la institución militar con asiento en el departamento Rivadavia, las prácticas se desarrollarán entre los días miércoles 13 y viernes 15 de mayo, en el horario de 7:30 a 22:00.

El área donde se realizarán los ejercicios está comprendida entre la Ruta Nacional 60, avenida Libertador General San Martín y las Sierras de Zonda.