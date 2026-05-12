Firmaron contraron para obras eléctricas en Calingasta por más de $6.656 millones

La inversión total asciende a $6.656.134.580,85 y las fuentes de financiamiento serán definidas mediante un acto administrativo posterior del E.P.R.E., integrándose aportes económicos de Naturgy San Juan S.A. y del Fondo del Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo Socioeconómico y Productivo (Fondo PIEDE).

Alcance de la obra

El proyecto contempla la construcción, provisión de equipamiento y modernización de infraestructura eléctrica clave para el departamento Calingasta, incluyendo:

Subestación Transformadora Calingasta 33/13,2 kV

Subestación Transformadora Tamberías 33/13,2 kV

Subestación Transformadora Barreal 33/13,2 kV

Subestación Transformadora El Leoncito 33/13,2 kV

Además, se ejecutarán nuevas interconexiones eléctricas de 13,2 kV entre las estaciones transformadoras de Calingasta, Tamberías y Barreal, con el objetivo de mejorar la confiabilidad y continuidad del servicio.

Entre las obras complementarias previstas se destacan:

Finalización de la nueva Línea de Media Tensión (LMT) doble terna 33/13,2 kV entre ET Barreal y ET Leoncito.

Tendido de 16 kilómetros de cable de fibra óptica utilizando los apoyos de la nueva línea de 33 kV entre Barreal y Leoncito.

Remoción de equipamientos e instalaciones que serán reemplazados por la nueva infraestructura.

Desde el E.P.R.E. señalaron que estas obras forman parte del “Programa de Remediación Obligatorio y Vinculante”, impulsado para mejorar de manera integral la calidad del servicio eléctrico en el departamento Calingasta y acompañar el desarrollo socioeconómico y productivo de la región.