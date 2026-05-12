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Firmaron contraron para obras eléctricas en Calingasta por más de $6.656 millones

Los trabajos beneficiarán a Villa Calingasta, Barreal, Sorocayense, Tamberías y localidades cercanas.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) adjudicó y formalizó la firma del contrato para la ejecución del “Plan de Obras para la Mejora de la Calidad del Servicio en el Departamento Calingasta”, una iniciativa estratégica destinada a fortalecer y modernizar el sistema eléctrico en Villa Calingasta, Barreal, Sorocayense, Tamberías y localidades cercanas.

La adjudicación fue establecida mediante la Resolución E.P.R.E. N° 0536/2026, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 01/2026, resultando seleccionada la Unión Transitoria conformada por SINEC S.A. y RESERV S.R.L., al presentar la oferta considerada más conveniente conforme al Pliego de Bases y Condiciones y a los informes técnicos elaborados por la Comisión de Evaluación y Preadjudicación.

La firma del contrato se concretó este 12 de mayo de 2026 y el plazo previsto para la ejecución de la obra será de 210 días corridos. La inspección y supervisión de los trabajos estará a cargo de Naturgy San Juan S.A.

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La inversión total asciende a $6.656.134.580,85 y las fuentes de financiamiento serán definidas mediante un acto administrativo posterior del E.P.R.E., integrándose aportes económicos de Naturgy San Juan S.A. y del Fondo del Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo Socioeconómico y Productivo (Fondo PIEDE).

Alcance de la obra

El proyecto contempla la construcción, provisión de equipamiento y modernización de infraestructura eléctrica clave para el departamento Calingasta, incluyendo:

  • Subestación Transformadora Calingasta 33/13,2 kV
  • Subestación Transformadora Tamberías 33/13,2 kV
  • Subestación Transformadora Barreal 33/13,2 kV
  • Subestación Transformadora El Leoncito 33/13,2 kV

Además, se ejecutarán nuevas interconexiones eléctricas de 13,2 kV entre las estaciones transformadoras de Calingasta, Tamberías y Barreal, con el objetivo de mejorar la confiabilidad y continuidad del servicio.

Entre las obras complementarias previstas se destacan:

  • Finalización de la nueva Línea de Media Tensión (LMT) doble terna 33/13,2 kV entre ET Barreal y ET Leoncito.
  • Tendido de 16 kilómetros de cable de fibra óptica utilizando los apoyos de la nueva línea de 33 kV entre Barreal y Leoncito.
  • Remoción de equipamientos e instalaciones que serán reemplazados por la nueva infraestructura.

Desde el E.P.R.E. señalaron que estas obras forman parte del “Programa de Remediación Obligatorio y Vinculante”, impulsado para mejorar de manera integral la calidad del servicio eléctrico en el departamento Calingasta y acompañar el desarrollo socioeconómico y productivo de la región.

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