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Sin acuerdo salarial, la UTA confirmó un paro total del transporte público

La medida fue confirmada por la UTA San Juan tras el fracaso de la audiencia con ATAP. Si no hay acuerdo, el jueves no circularán colectivos de corta y media distancia.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan confirmó este martes una retención total de servicios por 24 horas en el transporte público de pasajeros, luego de que fracasara una nueva instancia de negociación salarial con las empresas nucleadas en ATAP.

Según informó el gremio, la medida comenzará a las 00 horas del jueves 14 de mayo y alcanzará a todas las empresas de corta y media distancia que operan en la provincia. Además, indicaron que la protesta se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo.

La decisión fue comunicada oficialmente a través de un documento firmado por la conducción sindical encabezada por el secretario general, Marcelo Maldonado.

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Desde la organización explicaron que el conflicto se profundizó luego del fracaso de la audiencia mantenida con la cámara empresaria ATAP ante autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación.

De acuerdo al comunicado, las empresas incumplieron el acta acuerdo firmada previamente y reconocida por el sector empresario, situación que derivó en el endurecimiento de las medidas gremiales.

“El diálogo y la paciencia se agotaron”, señalaron desde la UTA, al tiempo que remarcaron que el salario de los choferes “tiene carácter alimentario”.

En ese contexto, el sindicato responsabilizó “a todos los actores involucrados en el sistema de transporte público” por las consecuencias que pueda generar la medida de fuerza y por la alteración del servicio.

Si no aparece una nueva instancia de negociación en las próximas horas, miles de usuarios sanjuaninos podrían quedarse sin colectivos durante toda la jornada del jueves.

El anuncio vuelve a poner en tensión al sistema de transporte público provincial, en medio de reclamos salariales y diferencias entre las empresas y el sector sindical por el cumplimiento de acuerdos firmados a nivel nacional.

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