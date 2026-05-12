Sin acuerdo salarial, la UTA confirmó un paro total del transporte público

Desde la organización explicaron que el conflicto se profundizó luego del fracaso de la audiencia mantenida con la cámara empresaria ATAP ante autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación.

De acuerdo al comunicado, las empresas incumplieron el acta acuerdo firmada previamente y reconocida por el sector empresario, situación que derivó en el endurecimiento de las medidas gremiales.

“El diálogo y la paciencia se agotaron”, señalaron desde la UTA, al tiempo que remarcaron que el salario de los choferes “tiene carácter alimentario”.

En ese contexto, el sindicato responsabilizó “a todos los actores involucrados en el sistema de transporte público” por las consecuencias que pueda generar la medida de fuerza y por la alteración del servicio.

Si no aparece una nueva instancia de negociación en las próximas horas, miles de usuarios sanjuaninos podrían quedarse sin colectivos durante toda la jornada del jueves.

El anuncio vuelve a poner en tensión al sistema de transporte público provincial, en medio de reclamos salariales y diferencias entre las empresas y el sector sindical por el cumplimiento de acuerdos firmados a nivel nacional.