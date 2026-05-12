Rally Raid: el Desafío Ruta 40 regresa a San Juan con Loeb y Sainz

La actividad oficial comenzará el domingo 24 de mayo desde las 18 con la tradicional rampa de largada en el Centro Cultural Conte Grand, donde el público podrá ver de cerca a todos los competidores antes del inicio de la competencia.

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Uno de los principales atractivos volverá a ser el vivac, que estará instalado en el Circuito San Juan Villicum y podrá visitarse con entrada libre y gratuita. Allí, los fanáticos podrán observar el trabajo de los equipos, conocer a los pilotos y ver de cerca motos, quads, autos y UTV que forman parte de la carrera.

La organización confirmó además la presencia de algunas de las máximas figuras del rally internacional, entre ellas Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel, Nasser Al-Attiyah y Nani Roma, además de los argentinos Luciano Benavides y Kevin Benavides, protagonistas habituales del Rally Dakar.

El recorrido atravesará distintos tipos de terrenos, con sectores de dunas, arena y zonas de altura, condiciones que convierten al Desafío Ruta 40 en una de las pruebas más exigentes del calendario mundial.

Desde la organización también recordaron que las Zonas de Espectadores serán los únicos espacios habilitados para seguir la competencia de manera segura. Las ubicaciones oficiales se informarán 72 horas antes de cada etapa para preservar el recorrido y garantizar el normal desarrollo de la carrera.

La última visita del Desafío Ruta 40 a San Juan había sido en 2024, cuando la provincia recibió etapas con salida y llegada, además del tramo que unió San Juan con La Rioja.