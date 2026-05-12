La mesa política cerró filas sobre el tratamiento de la reforma electoral en el Congreso

La idea que genera resquemores partió de la propia Bullrich, integrante de la mesa política y jefa del bloque libertario en la Cámara alta, en un momento en que la ex PRO ya generó ruido al interior del Ejecutivo hace algunos días al pedir públicamente que Adorni adelante la presentación de su declaración jurada para transparentar sus números de cara a la sociedad y evitar que se siga erosionando la imagen de Milei y su entorno.

Ante esta reacción, el mandatario y el ministro coordinador señalaron que se había adelantado al contar algo que pronto efectivamente sucederá, y le bajaron la espuma a una supuesta diferencia de opiniones dentro del oficialismo.

En lo que respecta al proyecto de modificación de las normas de votación en el país, habría varios legisladores que consideran que debe realizarse un desglose de temas para su abordaje en el Congreso.

Esto responde, fundamentalmente, a que "no están" todos los votos necesarios para una aprobación tal como la envió el Gobierno. No obstante, desde Balcarce 50 insisten en que se avance sin alterar ni una coma al texto propuesto.

Además de esta normativa, la mesa política de la administración mileísta apuntará a consensuar lineamientos sobre los próximos debates de la Ley Hojarasca y la reducción de subsidios en zonas frías, otros temas de la agenda legislativa de la semana.