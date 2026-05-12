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La mesa política cerró filas sobre el tratamiento de la reforma electoral en el Congreso

Ante la marcha federal universitaria, y en medio de las tensiones internas, el oficialismo delineó este martes su estrategia parlamentaria. Estuvo presente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Mientras en las afueras de la Casa Rosada se desarrolló la cuarta Marcha Federal Universitaria de la era de Javier Milei, este martes volverá a reunirse la mesa política del Gobierno para delinear la estrategia parlamentaria que le permita avanzar con la reforma electoral, entre otros puntos relevantes.

Desde las 14, los principales funcionarios de la administración libertaria, con Karina Milei y Manuel Adorni a la cabeza cerraron filas y pusieron paños fríos a los últimos días de presuntos entredichos internos acerca de cómo debe discutirse el proyecto que pretende eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), mientras continúan los coletazos del caso judicial contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, que han repercutido en los ánimos de los ministros y el círculo más íntimo del Presidente.

La secretaria general de la Presidencia ya ha manifestado la voluntad oficialista de que la iniciativa debe ser sancionado tal cual fue elaborada por La Libertad Avanza, a pesar de que algunos aliados al espacio violeta en el Senado -liderado por Patricia Bullrich- creen que el apartado sobre Ficha Limpia debe tratarse por separado.

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La idea que genera resquemores partió de la propia Bullrich, integrante de la mesa política y jefa del bloque libertario en la Cámara alta, en un momento en que la ex PRO ya generó ruido al interior del Ejecutivo hace algunos días al pedir públicamente que Adorni adelante la presentación de su declaración jurada para transparentar sus números de cara a la sociedad y evitar que se siga erosionando la imagen de Milei y su entorno.

Ante esta reacción, el mandatario y el ministro coordinador señalaron que se había adelantado al contar algo que pronto efectivamente sucederá, y le bajaron la espuma a una supuesta diferencia de opiniones dentro del oficialismo.

En lo que respecta al proyecto de modificación de las normas de votación en el país, habría varios legisladores que consideran que debe realizarse un desglose de temas para su abordaje en el Congreso.

Esto responde, fundamentalmente, a que "no están" todos los votos necesarios para una aprobación tal como la envió el Gobierno. No obstante, desde Balcarce 50 insisten en que se avance sin alterar ni una coma al texto propuesto.

Además de esta normativa, la mesa política de la administración mileísta apuntará a consensuar lineamientos sobre los próximos debates de la Ley Hojarasca y la reducción de subsidios en zonas frías, otros temas de la agenda legislativa de la semana.

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