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San Juan pasó de no tener femicidios a sumar tres víctimas en 60 días

Tras un 2025 sin víctimas y casi dos años de calma, los asesinatos de Gemma Álvarez, Camila Vecchiarello y Fanny Figueroa reabrieron la alerta. En los dos primeros casos los agresores tenían denuncias.

Por Marcela Silva

La provincia de San Juan rompió un período de casi dos años sin registrar femicidios, pasando a contabilizar tres crímenes de género en menos de dos meses. El hallazgo sin vida de Fanny Figueroa (60) este jueves 1 de octubre en el Loteo 30 de Agosto, Chimbas —investigado por la UFI Delitos Especiales como un femicidio seguido de suicidio perpetrado por su pareja Daniel Maldonado—, terminó de encender las alarmas institucionales en la región.

Este trágico episodio se suma a una secuencia violenta iniciada en julio con el brutal asesinato de Gemma Álvarez en la Costanera de Chimbas, embestida y apuñalada por su expareja Matías Marín, y continuada el 13 de septiembre en Barreal con el crimen de Camila Vecchiarello (26), apuñalada por su novio Carlos Gonzalo Riveros. Un dato clave que une los casos de Gemma y Camila es que ambos femicidas contaban con denuncias previas por violencia de género una de ellas ante la UFI CAVIG y otra en la provincia de Salta.

La seguidilla de crímenes reabrió el debate sobre el acompañamiento a las familias, los recursos de prevención y el contexto nacional. En diálogo con la sanjuan8.com, Claudia Ruiz, coordinadora general del Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG), remarcó el impacto de las cifras: "Tres femicidios en menos de dos meses para una provincia como San Juan es muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado no hubo que lamentar ninguno. Es una tendencia que sigue a nivel país, con hechos que han conmocionado mucho en los últimos meses".

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Asimismo, Ruiz analizó la necesidad de repensar las políticas públicas frente a los cuestionamientos hacia la figura penal del femicidio: "En un contexto de recortes y achique institucional no hay que relajarse, hay que redoblar los esfuerzos. Estos no son hechos aislados, sino que refuerzan por qué existe la figura del femicidio en un momento donde se la está cuestionando tanto, incluso con causas en revisión en la Corte Suprema. No hay otra verdad que la realidad y los datos, no las opiniones". La funcionaria concluyó que es fundamental seguir trabajando en la prevención de las agresiones previas que suelen estar naturalizadas e invisibilizadas, mientras los organismos provinciales investigan además más de diez tentativas de femicidio en lo que va del año.

Si sos víctima de violencia de género podés pedir ayuda las 24 horas del día los 365 días del año en CAVIG (Alem y Rivadavia). No naturalicemos la violencia.

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