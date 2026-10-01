San Juan pasó de no tener femicidios a sumar tres víctimas en 60 días

Este trágico episodio se suma a una secuencia violenta iniciada en julio con el brutal asesinato de Gemma Álvarez en la Costanera de Chimbas, embestida y apuñalada por su expareja Matías Marín, y continuada el 13 de septiembre en Barreal con el crimen de Camila Vecchiarello (26), apuñalada por su novio Carlos Gonzalo Riveros. Un dato clave que une los casos de Gemma y Camila es que ambos femicidas contaban con denuncias previas por violencia de género una de ellas ante la UFI CAVIG y otra en la provincia de Salta.

La seguidilla de crímenes reabrió el debate sobre el acompañamiento a las familias, los recursos de prevención y el contexto nacional. En diálogo con la sanjuan8.com, Claudia Ruiz, coordinadora general del Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG), remarcó el impacto de las cifras: "Tres femicidios en menos de dos meses para una provincia como San Juan es muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado no hubo que lamentar ninguno. Es una tendencia que sigue a nivel país, con hechos que han conmocionado mucho en los últimos meses".