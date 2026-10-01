La provincia de San Juan rompió un período de casi dos años sin registrar femicidios, pasando a contabilizar tres crímenes de género en menos de dos meses. El hallazgo sin vida de Fanny Figueroa (60) este jueves 1 de octubre en el Loteo 30 de Agosto, Chimbas —investigado por la UFI Delitos Especiales como un femicidio seguido de suicidio perpetrado por su pareja Daniel Maldonado—, terminó de encender las alarmas institucionales en la región.
San Juan pasó de no tener femicidios a sumar tres víctimas en 60 días
Tras un 2025 sin víctimas y casi dos años de calma, los asesinatos de Gemma Álvarez, Camila Vecchiarello y Fanny Figueroa reabrieron la alerta. En los dos primeros casos los agresores tenían denuncias.