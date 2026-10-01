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Alerta por Zonda en San Juan: ráfagas superiores a 60 km/h este viernes

La Dirección de Protección Civil emitió una alerta amarillo para la tarde de este 2 de octubre. Anticipan ráfagas que podrían superar los 60 km/h, marcado ascenso de la temperatura, baja humedad y un alto riesgo de incendios forestales.

La Dirección de Protección Civil de la provincia emitió un alerta amarillo por la ocurrencia de viento Zonda prevista para la tarde de este viernes 2 de octubre en todo el territorio sanjuanino. Según el informe oficial, el fenómeno meteorológico impactará con velocidades medias de entre 30 y 40 km/h, alcanzando ráfagas que podrían superar puntualmente los 60 km/h.

El organismo advirtió que el desarrollo del Zonda provocará un repentino incremento en la temperatura, un fuerte descenso en los niveles de humedad relativa y una reducción significativa en la visibilidad. Ante este panorama, se solicita a la población extremar los cuidados en la vía pública, asegurar puertas y ventanas, no detenerse debajo de árboles ni marquesinas, y circular con luces bajas encendidas a velocidad reducida.

Asimismo, Protección Civil remarcó que las condiciones climáticas secas e intensas elevan al máximo el riesgo de incendios forestales y de pastizales. Recordaron que la quema de basura o vegetación está estrictamente prohibida por ley y solicitaron denunciar de inmediato al 911 a cualquier persona que sea detectada provocando fuego.

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En zonas rurales, las autoridades recomendaron mantener callejones cortafuegos limpios de vegetación con un ancho superior a los 5 metros alrededor de las viviendas. Ante cualquier eventualidad o situación de peligro, permanecen activas las líneas de emergencia 911 y el 103 de Protección Civil.

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