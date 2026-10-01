La Dirección de Protección Civil de la provincia emitió un alerta amarillo por la ocurrencia de viento Zonda prevista para la tarde de este viernes 2 de octubre en todo el territorio sanjuanino. Según el informe oficial, el fenómeno meteorológico impactará con velocidades medias de entre 30 y 40 km/h, alcanzando ráfagas que podrían superar puntualmente los 60 km/h.
Alerta por Zonda en San Juan: ráfagas superiores a 60 km/h este viernes
La Dirección de Protección Civil emitió una alerta amarillo para la tarde de este 2 de octubre. Anticipan ráfagas que podrían superar los 60 km/h, marcado ascenso de la temperatura, baja humedad y un alto riesgo de incendios forestales.