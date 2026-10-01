Un matrimonio fue hallado muerto: ¿femicidio seguido de suicidio?

El fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, explicó que la escena no presenta, hasta ahora, indicios de un ingreso forzado. La vivienda estaba cerrada y las llaves permanecían colocadas. Tampoco se detectó el faltante de objetos de valor.

Ese dato es uno de los elementos que los investigadores tienen en cuenta mientras reconstruyen qué ocurrió dentro de la casa.

De acuerdo con los primeros indicios, habría evidencias de que Maldonado intentó quitarse la vida en reiteradas oportunidades y mediante distintos mecanismos, hasta finalmente concretarlo.

En cuanto a Figueroa, los investigadores detectaron indicios de que su cuerpo habría sido trasladado dentro de la vivienda. Además, presentaba cortes, aunque por el momento la Fiscalía evitó brindar mayores detalles sobre las lesiones.

Con esos elementos, la principal línea investigativa apunta a que el hombre habría atacado mortalmente a su esposa y luego habría intentado quitarse la vida.

Llevaban varios días muertos

Otro dato que surgió de la inspección inicial es que la pareja habría fallecido entre tres y cinco días antes del hallazgo. La presencia del fuerte olor que alertó a los vecinos coincide con esa primera estimación, aunque todavía no existe una confirmación definitiva sobre la data de muerte.

Las autopsias serán determinantes para establecer cómo murió cada uno, cuándo ocurrieron los fallecimientos y qué lesiones presentaba la mujer.

Figueroa era ama de casa, mientras que Maldonado se encontraba actualmente sin trabajo. Su última ocupación habría sido como sereno y atravesaba, según la información conocida hasta ahora, una situación de importantes deudas.

La investigación continúa bajo la conducción de la UFI Delitos Especiales, con pericias sobre la vivienda y estudios forenses que deberán determinar si la principal hipótesis se confirma o si aparecen nuevos elementos que modifiquen el rumbo de la causa.