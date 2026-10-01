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Alerta naranja por viento Zonda con ráfagas de hasta 90 km/h

Protección Civil elevó a naranja la alerta por viento Zonda para este viernes en San Juan. Se esperan ráfagas de hasta 90 km/h durante la noche, con riesgo de incendios y reducción de visibilidad.

San Juan tendrá una tarde y noche complicada este viernes. La Dirección de Protección Civil elevó la alerta por viento Zonda de amarilla a naranja para todo el territorio provincial, con las condiciones más críticas previstas para las horas nocturnas.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el fenómeno afectará con mayor intensidad a la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de Ullum y Zonda.

El escenario se desarrollará en dos etapas. Durante la tarde, regirá una alerta amarilla con vientos de entre 30 y 40 km/h y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Al caer la noche, las condiciones empeorarán y el aviso ascenderá a naranja: velocidades de entre 40 y 60 km/h con ráfagas que podrían superar puntualmente los 90 km/h.

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El fenómeno traerá consigo una reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa. El pronóstico para el Gran San Juan también marca temperaturas que podrían alcanzar los 32°C durante la jornada.

Protección Civil advirtió que el riesgo de incendios forestales es alto durante el Zonda. La combinación de calor extremo, baja humedad y vientos fuertes convierte cualquier chispa en una amenaza difícil de controlar.

Las autoridades recordaron que quemar hojas o basura está prohibido por ley y que quienes sean vistos provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad deben ser denunciados al 911 de inmediato. Quienes viven en zonas rurales deben liberar los alrededores de sus viviendas creando callejones de tierra de más de 5 metros para evitar la propagación del fuego.

Recomendaciones para circular y estar en casa

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones concretas para atravesar la jornada con el menor riesgo posible. En la vía pública, indicó prestar atención a cables caídos, ramas y objetos sueltos, no detenerse bajo árboles ni cerca de carteles, marquesinas o toldos, y manejar con precaución manteniendo distancia entre vehículos y las luces bajas encendidas.

En los domicilios, recomendaron cerrar y asegurar puertas y ventanas y tener siempre a mano linternas cargadas.

Ante cualquier emergencia: 911. Para comunicarse con Protección Civil: 103.

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