La causa del Acueducto Gran Tulum llega a su primera audiencia formal

La notificación previa no implicó una imputación formal ni una declaración de responsabilidad penal. Fue una instancia que permitió a los alcanzados conocer la existencia de la investigación y ejercer sus derechos, entre ellos la designación de abogado defensor.

Según pudo confirmar este diario, la audiencia del 14 de octubre será el momento en que los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, deberán exponer ante la jueza cuáles son los hechos investigados, qué delitos consideran que podrían haberse cometido, qué participación atribuyen a cada uno de los convocados y qué elementos de prueba reunieron hasta el momento.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia, impulsada por distintas publicaciones periodísticas que advertían sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de la obra.

Uno de los principales focos está puesto en las contrataciones realizadas, la provisión de cañerías, los valores abonados y la calidad de los materiales utilizados. También se busca determinar si existieron eventuales sobreprecios, irregularidades administrativas o perjuicio para el Estado provincial. La investigación incluye además aspectos vinculados al financiamiento internacional de la obra, que permanece inconclusa.

En septiembre, los fiscales realizaron allanamientos en oficinas vinculadas a Krah América Latina, donde secuestraron documentación y material informático que ahora integra las medidas de prueba del expediente.

Los planteos rechazados

La causa también atravesó distintos planteos de los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, quienes intentaron apartar a la jueza Lucero y cuestionaron la actuación de los fiscales. Esos planteos fueron rechazados y la Justicia aclaró que, durante la etapa previa a la formalización, ambos todavía no revestían formalmente la calidad de imputados.

El pedido formal de audiencia fue presentado por la Fiscalía ante la Oficina Judicial Penal el miércoles 30 de septiembre, alcanzando a las 11 personas notificadas. El 14 de octubre será la primera vez que la acusación deberá exponer frente a un juez los hechos concretos y los elementos reunidos durante meses de investigación preliminar.