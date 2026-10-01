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La causa del Acueducto Gran Tulum llega a su primera audiencia formal

El 14 de octubre, 11 personas vinculadas a la causa por el Acueducto Gran Tulum deberán presentarse ante la jueza Mónica Lucero. Entre ellos, el exgobernador y senador nacional Sergio Uñac.

La causa por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum tiene fecha: el próximo miércoles 14 de octubre, a las 11, se realizará la audiencia de formalización de la investigación ante la jueza de Garantías Mónica Lucero.

Las 11 personas vinculadas al expediente, que ya fueron notificadas previamente, deberán presentarse en Tribunales para el inicio formal del proceso.

La lista de notificados incluye al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac; el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino; los expresidentes de OSSE Cristian Andino, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparrós y Guillermo Sirerol; el presidente y representante de Krah América Latina, Gustavo Fabián Mastelono; el exjefe del Departamento Jurídico de OSSE Humberto Caballero; el funcionario de OSSE Juan Sánchez; el auditor técnico Francisco Javier Correa; y el jefe del Departamento Proyectos de OSSE, Rolando Vicente Caruso.

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La notificación previa no implicó una imputación formal ni una declaración de responsabilidad penal. Fue una instancia que permitió a los alcanzados conocer la existencia de la investigación y ejercer sus derechos, entre ellos la designación de abogado defensor.

Según pudo confirmar este diario, la audiencia del 14 de octubre será el momento en que los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, deberán exponer ante la jueza cuáles son los hechos investigados, qué delitos consideran que podrían haberse cometido, qué participación atribuyen a cada uno de los convocados y qué elementos de prueba reunieron hasta el momento.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia, impulsada por distintas publicaciones periodísticas que advertían sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de la obra.

Uno de los principales focos está puesto en las contrataciones realizadas, la provisión de cañerías, los valores abonados y la calidad de los materiales utilizados. También se busca determinar si existieron eventuales sobreprecios, irregularidades administrativas o perjuicio para el Estado provincial. La investigación incluye además aspectos vinculados al financiamiento internacional de la obra, que permanece inconclusa.

En septiembre, los fiscales realizaron allanamientos en oficinas vinculadas a Krah América Latina, donde secuestraron documentación y material informático que ahora integra las medidas de prueba del expediente.

Los planteos rechazados

La causa también atravesó distintos planteos de los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, quienes intentaron apartar a la jueza Lucero y cuestionaron la actuación de los fiscales. Esos planteos fueron rechazados y la Justicia aclaró que, durante la etapa previa a la formalización, ambos todavía no revestían formalmente la calidad de imputados.

El pedido formal de audiencia fue presentado por la Fiscalía ante la Oficina Judicial Penal el miércoles 30 de septiembre, alcanzando a las 11 personas notificadas. El 14 de octubre será la primera vez que la acusación deberá exponer frente a un juez los hechos concretos y los elementos reunidos durante meses de investigación preliminar.

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