El particular regalo que los jugadores de la Selección le darán a Messi

Luego, Alexis MacAllister confesó cómo vivió estos años a su lado. "Es algo irrepetible, yo lo disfruté al máximo". Los más jóvenes también dejaron sus impresiones de lo que fue jugar con Messi. Mastantuono lo calificó como "Un sueño que cumplí yo", mientras que Nico Paz se mostró agradecido: "Aprendí muchísimo de él y la verdad le agradezco mucho".

También hubo lugar para declaraciones más emotivas, apuntadas al cariño por el diez Albiceleste. Julián Álvarez rompió el hielo confesando que fue su ídolo, "Uno desde chico... verlo como un ídolo, como un ejemplo a seguir".

Lisandro Martínez fue más allá y habló con contundencia. "Nosotros tenemos un amor impresionante por él y va a ser para toda la vida así", aportó Licha. Finalmente, Cuti Romero se expresó de la misma forma. "Es una persona brillante y la verdad que lo amo".

El único que aprovechó el momento para poner un poco de humor fue Emiliano Martínez. El Dibu tomó la camiseta con sus manos, la examinó atentamente y lanzó un chiste que despertó las risas de los presentes. "¡Eh! ¿Escriben un libro? No llegamos a escribir todos", lanzó al observar la extensión de algunos mensajes.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina se producirá el próximo martes por la noche, en un encuentro amistoso ante Benín que se disputará en el Estadio Monumental. Además del trámite en sí mismo, habrá varios homenajes antes, durante y después del juego para el eterno capitán. Será una noche plagada de emoción y nostalgia.