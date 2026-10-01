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El particular regalo que los jugadores de la Selección le darán a Messi

El astro se retira del combinado nacional el próximo martes, y sus compañeros tienen preparado un gesto emocionante.

El momento que nadie quería vivir finalmente llegó. El próximo martes se producirá la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, en un Estadio Monumental que contará con múltiples eventos destinados a homenajear al diez. Uno de ellos será un regalo muy especial de sus compañeros, en alianza con la marca que los viste.

El presente que le darán los futbolistas Albicelestes al eterno capitán es una de las camisetas fabricadas por Adidas para su despedida, intervenida con mensajes de cariño de parte de todo el grupo. El emotivo momento fue captado por cámaras, y publicado en un video que ya es furor por las redes sociales. Si bien no se alcanzan a leer los mensajes que cada uno escribió en la indumentaria, queda claro que participó gran parte del actual plantel.

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De forma paralela a firmar la camiseta con un mensaje, muchos de ellos expresaron lo que se sintió compartir plantel con el mejor futbolista de todos los tiempos. El primero en marcarlo fue el entrenador Lionel Scaloni: "Eternamente agradecido de haber sido parte de su historia maravillosa con la camiseta de la selección".

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Luego, Alexis MacAllister confesó cómo vivió estos años a su lado. "Es algo irrepetible, yo lo disfruté al máximo". Los más jóvenes también dejaron sus impresiones de lo que fue jugar con Messi. Mastantuono lo calificó como "Un sueño que cumplí yo", mientras que Nico Paz se mostró agradecido: "Aprendí muchísimo de él y la verdad le agradezco mucho".

También hubo lugar para declaraciones más emotivas, apuntadas al cariño por el diez Albiceleste. Julián Álvarez rompió el hielo confesando que fue su ídolo, "Uno desde chico... verlo como un ídolo, como un ejemplo a seguir".

Lisandro Martínez fue más allá y habló con contundencia. "Nosotros tenemos un amor impresionante por él y va a ser para toda la vida así", aportó Licha. Finalmente, Cuti Romero se expresó de la misma forma. "Es una persona brillante y la verdad que lo amo".

El único que aprovechó el momento para poner un poco de humor fue Emiliano Martínez. El Dibu tomó la camiseta con sus manos, la examinó atentamente y lanzó un chiste que despertó las risas de los presentes. "¡Eh! ¿Escriben un libro? No llegamos a escribir todos", lanzó al observar la extensión de algunos mensajes.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina se producirá el próximo martes por la noche, en un encuentro amistoso ante Benín que se disputará en el Estadio Monumental. Además del trámite en sí mismo, habrá varios homenajes antes, durante y después del juego para el eterno capitán. Será una noche plagada de emoción y nostalgia.

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