Femicidio de Agostina Vega: el macabro hallazgo en el celular de Claudio Barrelier

Los contactos con Agostina antes del crimen

Los investigadores también analizaron las comunicaciones entre Barrelier y Agostina. El primer contacto registrado se produjo el 8 de mayo, cuando el acusado le escribió por redes sociales. Después volvió a contactarla y el 16 de mayo la adolescente respondió.

La investigación sostiene que el 23 de mayo ambos volvieron a encontrarse y que Barrelier consiguió el número de WhatsApp de la adolescente. Esa noche, según la acusación, Agostina ingresó a la vivienda de calle Del Campillo 878, en barrio Cofico.

El análisis del teléfono también detectó una búsqueda relacionada con el costo de un viaje en Uber desde el domicilio de la familia de Agostina hasta la vivienda de Barrelier.

Barrelier permanece detenido en el penal de Cruz del Eje y deberá prestar declaración indagatoria por la nueva imputación el martes 29 de septiembre.

Por el femicidio, está acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género. La causa fue elevada a juicio junto con la investigación contra otros cinco imputados por presunto encubrimiento.

Además, el expediente fue unificado con otra investigación por la presunta privación ilegítima de la libertad de una mujer que habría permanecido cautiva en la vivienda de Barrelier.