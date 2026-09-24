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Femicidio de Agostina Vega: el macabro hallazgo en el celular de Claudio Barrelier

El informe del celular de Claudio Barrelier reveló contactos con Agostina Vega, más de 300 búsquedas sexuales, y los movimientos previos al femicidio.

Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, fue imputado este jueves por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI), en el marco de una investigación que surgió a partir de elementos incorporados a la causa por el asesinato de la adolescente de 14 años.

El fiscal Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, formuló cargos por la tenencia de representaciones de menores de 18 años vinculadas con actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

La nueva investigación se desprendió del análisis del teléfono de Barrelier, que había sido intervenido antes del femicidio en el marco de otra causa. Según los elementos incorporados al expediente, el dispositivo permitió detectar más de 300 búsquedas de contenido pornográfico relacionado con adultos y menores, además de material descargado a partir de esas consultas.

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Los contactos con Agostina antes del crimen

Los investigadores también analizaron las comunicaciones entre Barrelier y Agostina. El primer contacto registrado se produjo el 8 de mayo, cuando el acusado le escribió por redes sociales. Después volvió a contactarla y el 16 de mayo la adolescente respondió.

La investigación sostiene que el 23 de mayo ambos volvieron a encontrarse y que Barrelier consiguió el número de WhatsApp de la adolescente. Esa noche, según la acusación, Agostina ingresó a la vivienda de calle Del Campillo 878, en barrio Cofico.

El análisis del teléfono también detectó una búsqueda relacionada con el costo de un viaje en Uber desde el domicilio de la familia de Agostina hasta la vivienda de Barrelier.

Barrelier permanece detenido en el penal de Cruz del Eje y deberá prestar declaración indagatoria por la nueva imputación el martes 29 de septiembre.

Por el femicidio, está acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género. La causa fue elevada a juicio junto con la investigación contra otros cinco imputados por presunto encubrimiento.

Además, el expediente fue unificado con otra investigación por la presunta privación ilegítima de la libertad de una mujer que habría permanecido cautiva en la vivienda de Barrelier.

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