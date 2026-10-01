50 kilómetros de la Ruta 40 Sur se convertirán en autopista con fondos de CAF

Desde CAF señalaron que la necesidad de modernizar este sector está directamente vinculada al crecimiento de la actividad productiva sanjuanina. Entre 2004 y 2025, la actividad minera creció un 379% en el producto provincial, mientras que las exportaciones alcanzaron en 2025 los USD 1.757 millones.

A ese proceso se suman las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el crecimiento de la agroindustria, sectores que incrementaron la demanda sobre la Ruta 40, uno de los principales corredores de conexión de la provincia con Chile y los mercados del Pacífico.

De acuerdo con la información difundida por CAF, las obras tendrán impacto directo sobre cerca de 1,5 millones de personas. En San Juan, alcanzará a habitantes de Sarmiento, Pocito, Rawson y Capital, mientras que en Mendoza beneficiará a Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Capital, Godoy Cruz y Maipú.

Otros 900 mil habitantes de distintos departamentos de ambas provincias recibirían beneficios indirectos a partir de la mejora en la conectividad.

Durante la ejecución se estima la generación de más de 4.000 empleos directos e indirectos. Una vez concluida la obra, las proyecciones oficiales apuntan a una reducción del 35% en los tiempos de viaje y a un ahorro anual de aproximadamente USD 12 millones en costos de transporte.

Quién ejecuta el programa

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, destacó que la operación acompañará el proceso productivo de San Juan y contribuirá a mejorar la seguridad vial, reducir los costos logísticos y fortalecer la integración provincial con los mercados del Pacífico.

El programa será ejecutado por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan. La Dirección Provincial de Vialidad tendrá a su cargo la ejecución técnica, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad supervisará las obras.