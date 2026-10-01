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50 kilómetros de la Ruta 40 Sur se convertirán en autopista con fondos de CAF

El banco de desarrollo CAF aprobó un préstamo de USD 160 millones para San Juan destinado a convertir cerca de 50 kilómetros de la Ruta 40 en autopista de doble calzada. Es la primera operación de la institución con la provincia.

El Directorio de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprobó un préstamo de USD 160 millones para San Juan, destinado a financiar el Programa de Conectividad para la Integración Regional. Se trata de la primera operación de crédito de la institución con la provincia y contempla intervenir cerca de 50 kilómetros de la Ruta Nacional 40, transformándola en una autopista de doble calzada.

El proyecto prevé convertir dos tramos del corredor en una autopista con dos carriles por sentido, separación física central y control de accesos. La intervención incluirá intercambiadores a distinto nivel, pasos bajo nivel, colectoras para el tránsito local, banquinas pavimentadas, sistemas de drenaje, señalización e iluminación LED.

El tramo ubicado al sur de la ciudad de San Juan presenta actualmente sectores deteriorados, capacidad limitada e intersecciones consideradas poco seguras, en una vía que concentra el tránsito de camiones, colectivos, transporte público, automóviles y motocicletas. La obra busca mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de viaje y disminuir los costos de transporte de cargas y pasajeros.

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Desde CAF señalaron que la necesidad de modernizar este sector está directamente vinculada al crecimiento de la actividad productiva sanjuanina. Entre 2004 y 2025, la actividad minera creció un 379% en el producto provincial, mientras que las exportaciones alcanzaron en 2025 los USD 1.757 millones.

A ese proceso se suman las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el crecimiento de la agroindustria, sectores que incrementaron la demanda sobre la Ruta 40, uno de los principales corredores de conexión de la provincia con Chile y los mercados del Pacífico.

De acuerdo con la información difundida por CAF, las obras tendrán impacto directo sobre cerca de 1,5 millones de personas. En San Juan, alcanzará a habitantes de Sarmiento, Pocito, Rawson y Capital, mientras que en Mendoza beneficiará a Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Capital, Godoy Cruz y Maipú.

Otros 900 mil habitantes de distintos departamentos de ambas provincias recibirían beneficios indirectos a partir de la mejora en la conectividad.

Durante la ejecución se estima la generación de más de 4.000 empleos directos e indirectos. Una vez concluida la obra, las proyecciones oficiales apuntan a una reducción del 35% en los tiempos de viaje y a un ahorro anual de aproximadamente USD 12 millones en costos de transporte.

Quién ejecuta el programa

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, destacó que la operación acompañará el proceso productivo de San Juan y contribuirá a mejorar la seguridad vial, reducir los costos logísticos y fortalecer la integración provincial con los mercados del Pacífico.

El programa será ejecutado por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan. La Dirección Provincial de Vialidad tendrá a su cargo la ejecución técnica, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad supervisará las obras.

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