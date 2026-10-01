El mediocampista de Boca que se perderá lo que resta del año por lesión

El Xeneize atraviesa un buen momento deportivo, con 15 partidos invicto y en carrera en las distintas competencias. Sin embargo, la lesión de Belmonte representa un nuevo problema para el entrenador, que deberá buscar alternativas para suplir su ausencia.

Boca viene de conseguir una remontada histórica ante Racing en Rosario para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina, gracias al triplete de Enner Valencia, y ahora se prepara para recibir a Unión.

La actualidad de Boca en la triple competencia

Además de la Copa Argentina, el conjunto de La Ribera se encuentra en las semifinales de la Copa Sudamericana y pelea por la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. La lesión de Belmonte se suma a la situación de otros futbolistas que el Vasco Arruabarrena debe seguir de cerca. El director técnico ya había advertido sobre la importancia de evaluar el estado físico de sus jugadores después del desgaste ante Racing.

"Hay algunos jugadores, como (Facundo) Herrera, que tuvo un golpe. Nada serio, pero hay que ver cómo llegan", había señalado tras el encuentro. A su vez, Tomás Aranda, jugador clave en el conjunto, continúa fuera de las canchas luego de la lesión que sufrió y por la que debió ser intervenido quirúrgicamente.

Boca Juniors presentó su nueva cuenta en inglés: el video con la que lo promocionó.

Por otro lado, y hablando del posible once para enfrentar a Unión este fin de semana, Álvaro Montero continúa convocado a la Selección de Colombia por la Fecha FIFA, por lo que Leandro Brey seguirá en el arco. En ataque, Alan Velasco mantendría su lugar como titular, mientras que la principal duda pasa por quién acompañará a Miguel Merentiel: Leonel Flores o Sebastián Villa. Valencia, pese a su gran actuación, volvería a esperar su oportunidad desde el banco.

Así formaría Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Alan Velasco; Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel.