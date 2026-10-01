Expo Innova Cuyo: Banco San Juan presentó su oferta para el sector agropecuario

Coll destacó que la red de oficiales de negocio de la entidad está distribuida en todas las sucursales de la provincia, aunque las de Pocito y Rawson concentran la mayor atención del sector agropecuario por su cercanía con las tierras y los productores. Durante los tres días de Expo Innova, el financiamiento fue la necesidad más mencionada por los visitantes del stand, aunque también se brindó asesoramiento en comercio exterior, seguros y banca minorista.

Maquinaria, agroinsumos y exportaciones

Rodrigo Córdoba, gerente de negocios de empresas del Grupo Petersen en Banco San Juan, detalló la oferta presentada en la muestra. El banco ofrece líneas de capital de trabajo y préstamos agroinsumo para el sector agropecuario, con plazos de hasta 270 días, ajustados al ciclo productivo de cada empresa.

Para el financiamiento de maquinaria, la entidad dispone de plazos de hasta 48 meses para tractores y equipos agropecuarios, además de líneas para inversión en tecnología, paneles solares y sistemas de riego. A esa oferta se suman una tarjeta agro destinada al pago de insumos y servicios, y líneas de seguros agropecuarios.

En materia de comercio exterior, el banco ofrece prefinanciación de exportaciones para sostener el ciclo productivo y generar stock, y financiación en dólares a plazo pactada con el cliente del exterior. Ese mecanismo permite a los productores vender cuando lo consideren más conveniente, sin quedar atados a los vaivenes del mercado en el momento de la exportación.

Según Córdoba, las líneas alcanzan a todo productor agropecuario o industrial con un proyecto, incluida la actividad minera, que la entidad también atiende. El ejecutivo remarcó que la propuesta del banco apunta a acompañar a los clientes desde el inicio de un proyecto hasta su concreción, con un equipo de oficiales de negocios y gerentes disponibles tanto en la muestra como en toda la red de sucursales de la provincia.