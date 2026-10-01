Durante la mañana de este jueves, familiares y allegados de Uriel Ríos, el joven de 17 años asesinado la madrugada del 21 de septiembre en el marco de los festejos del Día del Estudiante, encabezaron la segunda movilización en reclamo de justicia. La marcha estuvo liderada por Vanesa Echegaray y Javier Ríos, padres del adolescente.
Fabián Martín recibió a la familia de Uriel tras una nueva marcha en la Legislatura
El vicegobernador bajó a la puerta del edificio legislativo para dialogar con la familia del adolescente asesinado en Médano de Oro. Se refirió al reclamo de justicia y a las fiestas clandestinas.