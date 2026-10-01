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Fabián Martín recibió a la familia de Uriel tras una nueva marcha en la Legislatura

El vicegobernador bajó a la puerta del edificio legislativo para dialogar con la familia del adolescente asesinado en Médano de Oro. Se refirió al reclamo de justicia y a las fiestas clandestinas.

Durante la mañana de este jueves, familiares y allegados de Uriel Ríos, el joven de 17 años asesinado la madrugada del 21 de septiembre en el marco de los festejos del Día del Estudiante, encabezaron la segunda movilización en reclamo de justicia. La marcha estuvo liderada por Vanesa Echegaray y Javier Ríos, padres del adolescente.

En medio de la manifestación, el vicegobernador Fabián Martín bajó hasta la puerta de la Legislatura provincial para recibir a los padres y dialogar directamente con ellos sobre la situación institucional y el avance del caso.

Compromiso judicial y el debate sobre las fiestas clandestinas

Durante el encuentro con la familia, el presidente de la Cámara de Diputados se pronunció sobre el desarrollo de la causa y la problemática de los eventos no autorizados en la provincia:

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  • Garantía del proceso judicial: Martín manifestó a los padres que el caso tendrá su respectivo proceso en la Justicia para esclarecer la muerte del joven, quien falleció tras recibir una puñalada en el tórax.

  • Control de propietarios y eventos: Respecto a los inmuebles donde se realizan este tipo de reuniones, el vicegobernador señaló que existe sobrada legislación en la provincia, pero remarcó la dificultad del control estatal al tratarse de eventos clandestinos, definiéndolo como un problema social complejo.

Las novedades en la causa: la querella busca agravar las imputaciones

Mientras la familia se moviliza en la calle, la investigación judicial sumó avances claves tras la declaración testimonial de Uziel Ríos, hermano mellizo de la víctima que también resultó herido en la agresión:

  • Identificación de los agresores: Según la querella encabezada por el abogado Martín Zuleta, Uziel pudo individualizar al menor I.C. (ya vinculado a la causa) y a un hermano mayor de edad, a quien le atribuyen la agresión contra Uziel y su participación en el ataque mortal a Uriel.

  • Pedido de cambio de carátula: La querella solicitará a la jueza María Julia Camus modificar la calificación provisoria de "homicidio en riña". Buscarán que el autor del ataque mortal sea investigado por homicidio simple y que la agresión al hermano mellizo se atribuya como tentativa de homicidio.

  • Pruebas en análisis: Se aguarda el resultado de pericias informáticas y el análisis de registros audiovisuales tomados durante la noche del crimen para determinar el rol de cada uno de los involucrados, entre los que también se encuentra el menor L.G., alojado en el Centro de Admisión y Derivación.

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