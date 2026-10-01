Fabián Martín recibió a la familia de Uriel tras una nueva marcha en la Legislatura

En medio de la manifestación, el vicegobernador Fabián Martín bajó hasta la puerta de la Legislatura provincial para recibir a los padres y dialogar directamente con ellos sobre la situación institucional y el avance del caso.

Compromiso judicial y el debate sobre las fiestas clandestinas

Durante el encuentro con la familia, el presidente de la Cámara de Diputados se pronunció sobre el desarrollo de la causa y la problemática de los eventos no autorizados en la provincia: