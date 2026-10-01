Un chico de 13 años murió tras ser embestido por un camión

Según informaron fuentes judiciales y policiales, por calle Laprida en sentido oeste a este circulaba un camión Iveco Atrack perteneciente a la Municipalidad de San Martín, destinado al transporte de residuos cloacales, conducido por Jorge Eduardo Torres y acompañado por Francisco Miguel Tello. En la misma dirección y por delante del transporte pesado, se desplazaba el menor a bordo de una bicicleta.

De acuerdo con las primeras pericias recabadas en el lugar, unos metros antes de llegar al cruce con calle Belgrano, el ciclista habría realizado una maniobra de giro hacia su izquierda. Pese a que el chofer del camión intentó esquivarlo, la unidad terminó embistiéndolo con el lateral y las ruedas traseras derechas.