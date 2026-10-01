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Un chico de 13 años murió tras ser embestido por un camión

El trágico siniestro vial ocurrió este jueves a la siesta en la intersección de calles Laprida y Belgrano. El menor circulaba en bicicleta e impactó contra un camión municipal. La UFI Delitos Especiales investiga el hecho.

Una profunda conmoción sacudió al departamento San Martín este jueves tras registrarse un trágico accidente de tránsito que se cobró la vida de un chico de 13 años. El hecho ocurrió alrededor de las 13 horas en inmediaciones de calle Laprida, metros antes de llegar a la intersección con Belgrano.

Según informaron fuentes judiciales y policiales, por calle Laprida en sentido oeste a este circulaba un camión Iveco Atrack perteneciente a la Municipalidad de San Martín, destinado al transporte de residuos cloacales, conducido por Jorge Eduardo Torres y acompañado por Francisco Miguel Tello. En la misma dirección y por delante del transporte pesado, se desplazaba el menor a bordo de una bicicleta.

De acuerdo con las primeras pericias recabadas en el lugar, unos metros antes de llegar al cruce con calle Belgrano, el ciclista habría realizado una maniobra de giro hacia su izquierda. Pese a que el chofer del camión intentó esquivarlo, la unidad terminó embistiéndolo con el lateral y las ruedas traseras derechas.

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Personal médico del 107 acudió rápidamente al lugar, aunque solo pudo constatar el deceso inmediato del jovencito a raíz de las severas lesiones sufridas. Tras el impacto, efectivos de la Comisaría 19° y la División Criminalística de la Policía de San Juan realizaron los peritajes de rigor, mientras que al conductor del camión se le practicó la prueba de dosaje de alcohol en sangre, dando resultado 0,00 g/l.

La causa se encuentra a cargo de la UFI Delitos Especiales, bajo las directivas del fiscal Dr. Iván Grassi y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, quienes coordinan las medidas para determinar las responsabilidades del siniestro.

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