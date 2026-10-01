Una profunda conmoción sacudió al departamento San Martín este jueves tras registrarse un trágico accidente de tránsito que se cobró la vida de un chico de 13 años. El hecho ocurrió alrededor de las 13 horas en inmediaciones de calle Laprida, metros antes de llegar a la intersección con Belgrano.
Un chico de 13 años murió tras ser embestido por un camión
El trágico siniestro vial ocurrió este jueves a la siesta en la intersección de calles Laprida y Belgrano. El menor circulaba en bicicleta e impactó contra un camión municipal. La UFI Delitos Especiales investiga el hecho.