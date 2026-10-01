Vamos con todo: Las Águilas y el Sub 19 partieron al Mundial en Paraguay

Entre las figuras del equipo aparece Florencia Felamini, quien reconoció que el proceso de preparación se les hizo corto y que el grupo habló mucho sobre el torneo antes de partir. También viaja Pilar Abaid, una de las jóvenes promesas del plantel, quien afrontará su primer Mundial con la camiseta argentina y viajó con la ilusión de sumar minutos en cancha.

El fixture de Las Águilas en el Grupo A:

Domingo 4 de octubre, 20:00 → vs. Suiza

Lunes 5 de octubre, 15:30 → vs. Francia

Martes 6 de octubre, 20:00 → vs. España

Jueves 8 de octubre, 20:00 → vs. Chile

Todos los partidos se disputarán en el Estadio Óscar Harrison, en el Parque Olímpico de Luque, en el área de Gran Asunción.

El Sub 19 masculino, con el sueño de la Copa

El seleccionado Sub 19 masculino también emprendió el viaje hacia Paraguay con la ilusión intacta. El grupo llega al Mundial tras un largo proceso de preparación y con la convicción de poder competirle de igual a igual a las potencias del hockey sobre patines mundial.

El capitán Nicolás Alonzo asume la responsabilidad de llevar la cinta con el respaldo de sus compañeros y con el apoyo de su familia, que lo acompañó durante todo el proceso. El plantel se mostró unido y con la mentalidad de no subestimarse frente a rivales de mayor trayectoria internacional.

El jugador Renzo Ferrer es otra de las referencias del equipo y llegó al Mundial tras mucho trabajo, con el análisis de un grupo que se conoce bien y que tiene en claro cuál es el objetivo: traer la Copa a casa. El entrenador Esteban Ábalos destacó el sacrificio que implica participar en un deporte amateur a este nivel y pidió a sus jugadores disfrutar la experiencia como grupo.

El fixture del Sub 19 en el Grupo A: