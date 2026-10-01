"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > águilas

Vamos con todo: Las Águilas y el Sub 19 partieron al Mundial en Paraguay

La Selección Argentina Senior femenina y el Sub 19 masculino de hockey sobre patines partieron hacia Asunción para disputar el Mundial. Ambos planteles tienen protagonistas sanjuaninos y el mismo objetivo: traer la Copa.

San Juan tiene representación doble en el Mundial de hockey sobre patines. La Selección Argentina Senior femenina, conocida como Las Águilas, y el seleccionado Sub 19 masculino partieron esta semana hacia Asunción, Paraguay, para disputar los World Skate Games Asunción 2026. Dos grupos que salieron desde la provincia con nervios, ilusión y un objetivo común: competir al máximo nivel y pelear por el título.

Las Águilas partieron el jueves desde el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento con escala en Buenos Aires antes de continuar hacia Paraguay. El plantel llega con una motivación especial: la derrota en la última edición del Mundial todavía está presente y funciona como combustible para este nuevo desafío.

La capitana Luciana Agudo encabeza un grupo que llega con expectativas altas y con la experiencia de haber ganado el título hace cuatro años. La responsabilidad de representar a Argentina en una competencia de esta magnitud es parte del día a día del plantel, que trabajó durante meses para llegar en las mejores condiciones a Paraguay.

Te puede interesar...

Entre las figuras del equipo aparece Florencia Felamini, quien reconoció que el proceso de preparación se les hizo corto y que el grupo habló mucho sobre el torneo antes de partir. También viaja Pilar Abaid, una de las jóvenes promesas del plantel, quien afrontará su primer Mundial con la camiseta argentina y viajó con la ilusión de sumar minutos en cancha.

El fixture de Las Águilas en el Grupo A:

  • Domingo 4 de octubre, 20:00 → vs. Suiza
  • Lunes 5 de octubre, 15:30 → vs. Francia
  • Martes 6 de octubre, 20:00 → vs. España
  • Jueves 8 de octubre, 20:00 → vs. Chile

Todos los partidos se disputarán en el Estadio Óscar Harrison, en el Parque Olímpico de Luque, en el área de Gran Asunción.

El Sub 19 masculino, con el sueño de la Copa

El seleccionado Sub 19 masculino también emprendió el viaje hacia Paraguay con la ilusión intacta. El grupo llega al Mundial tras un largo proceso de preparación y con la convicción de poder competirle de igual a igual a las potencias del hockey sobre patines mundial.

El capitán Nicolás Alonzo asume la responsabilidad de llevar la cinta con el respaldo de sus compañeros y con el apoyo de su familia, que lo acompañó durante todo el proceso. El plantel se mostró unido y con la mentalidad de no subestimarse frente a rivales de mayor trayectoria internacional.

El jugador Renzo Ferrer es otra de las referencias del equipo y llegó al Mundial tras mucho trabajo, con el análisis de un grupo que se conoce bien y que tiene en claro cuál es el objetivo: traer la Copa a casa. El entrenador Esteban Ábalos destacó el sacrificio que implica participar en un deporte amateur a este nivel y pidió a sus jugadores disfrutar la experiencia como grupo.

El fixture del Sub 19 en el Grupo A:

  • Domingo 4 de octubre, 13:15 → vs. Suiza
  • Lunes 5 de octubre, 20:00 → vs. España
  • Martes 6 de octubre, 15:30 → vs. Italia

Temas

Te puede interesar