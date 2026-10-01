Casi 50 años después, identificaron los restos de un sanjuanino desaparecido

El 1 de abril de 1977, según los registros de la memoria, fue secuestrado en Córdoba junto a su esposa, María del Carmen Moyano, quien estaba embarazada. Ambos permanecieron cautivos en centros clandestinos de detención. Los testimonios y documentos judiciales ubican a la pareja en La Perla, en Córdoba, y posteriormente a Moyano en la ESMA, donde dio a luz a una niña.

Los restos de Carlos Poblete fueron recuperados en 2010, durante las tareas de exhumación realizadas por el EAAF en el Cuadro 33 del Cementerio Municipal de Mendoza, un sector utilizado durante la dictadura para inhumar personas sin identificar. Entre 2010 y 2015, el equipo trabajó sobre unas 250 sepulturas y analizó los restos recuperados para establecer posibles correspondencias con personas desaparecidas.

La identificación se logró ahora mediante el análisis genético. Según informó el EAAF, su hija Miriam Fernández aportó una muestra de sangre, que permitió establecer la correspondencia con los restos exhumados años atrás.

La historia de Miriam también está atravesada por la dictadura. Nació en cautiverio a fines de junio de 1977 y fue apropiada después de su nacimiento. En 2017 recuperó su identidad luego de que una prueba genética confirmara que era hija de Carlos Poblete y María del Carmen Moyano.

De esta manera, la identificación de Poblete permite completar una nueva parte de la historia familiar: primero fue recuperada la identidad de su hija y, años después, pudo conocerse científicamente qué ocurrió con el padre.

Un sanjuanino que también formó parte de la UNSJ

El nombre de Carlos Simón Poblete aparece entre los integrantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan que fueron víctimas de la represión ilegal. La propia facultad recuperó documentación vinculada a estudiantes desaparecidos, entre ellos Poblete Brizuela.

La identificación también se suma a un proceso de búsqueda que durante décadas llevaron adelante familiares y organismos de derechos humanos. Tras el secuestro de Carlos y María del Carmen, sus familias denunciaron las desapariciones y comenzaron una búsqueda que incluyó posteriormente la investigación por la identidad de la hija de la pareja.

Con la identificación de Carlos Poblete, ya son cuatro las personas desaparecidas identificadas en el Cementerio de Mendoza, según informó la Fiscalía Federal de Mendoza. El organismo recordó además que los familiares de personas desaparecidas que todavía no hayan aportado muestras pueden hacerlo ante el EAAF para contribuir a futuras identificaciones.

El caso de Poblete vuelve a poner en escena una historia que durante décadas permaneció incompleta: la de un joven nacido en San Juan, estudiante de la UNSJ, secuestrado en Córdoba en 1977 y cuyos restos pudieron ser identificados casi 50 años después.