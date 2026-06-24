San Juan arrancó el día de su Santo Patrono con la térmica bajo cero

De acuerdo con el reporte oficial de las 6 de la mañana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura real se ubicó en los -0.7°C. No obstante, el impacto del frío se intensificó por una leve brisa del sector Norte que corrió a 6 km/h, haciendo que la sensación térmica se hundiera hasta los -2.6°C, en medio de una humedad del 79%.

Para el resto de la jornada se espera un cielo completamente despejado. El sol (que asomó a las 08:34 y se ocultará a las 18:39) ayudará a que el ambiente sea un poco más agradable hacia la tarde, previéndose una temperatura máxima de 15°C, lo que dará un breve respiro antes del anochecer.