Los sanjuaninos tuvieron que apelar a la bufanda y los guantes para salir de casa en el amanecer de este miércoles 24 de junio, jornada en la que se celebran las fiestas patronales de San Juan Bautista. Las condiciones climáticas del invierno continúan dominando con firmeza el territorio provincial, registrando marcas bajo cero a primera hora.
San Juan arrancó el día de su Santo Patrono con la térmica bajo cero
A las 6 de la mañana, el termómetro marcó -0.7°C de temperatura real y la sensación térmica rozó los -3°C.