"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

San Juan arrancó el día de su Santo Patrono con la térmica bajo cero

A las 6 de la mañana, el termómetro marcó -0.7°C de temperatura real y la sensación térmica rozó los -3°C.

Los sanjuaninos tuvieron que apelar a la bufanda y los guantes para salir de casa en el amanecer de este miércoles 24 de junio, jornada en la que se celebran las fiestas patronales de San Juan Bautista. Las condiciones climáticas del invierno continúan dominando con firmeza el territorio provincial, registrando marcas bajo cero a primera hora.

De acuerdo con el reporte oficial de las 6 de la mañana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura real se ubicó en los -0.7°C. No obstante, el impacto del frío se intensificó por una leve brisa del sector Norte que corrió a 6 km/h, haciendo que la sensación térmica se hundiera hasta los -2.6°C, en medio de una humedad del 79%.

Para el resto de la jornada se espera un cielo completamente despejado. El sol (que asomó a las 08:34 y se ocultará a las 18:39) ayudará a que el ambiente sea un poco más agradable hacia la tarde, previéndose una temperatura máxima de 15°C, lo que dará un breve respiro antes del anochecer.

Te puede interesar...

Hacia la noche, las condiciones volverán a tornarse marcadamente frías, coincidiendo con el horario de las celebraciones y el tradicional encendido de la Fogata de San Juan Bautista en Trinidad. Ante esto, las autoridades recuerdan a los asistentes la importancia de concurrir con el abrigo adecuado para disfrutar de la velada de manera segura.

Temas

Te puede interesar