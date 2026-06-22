Impulsada por la minería, San Juan exportó más de US$ 2.100 millones

El crecimiento de las exportaciones sanjuaninas estuvo sostenido principalmente por la actividad minera, especialmente por la producción de oro y plata.

De acuerdo con el informe, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) representaron el 88,4% de las exportaciones provinciales, con ventas por US$ 1.857 millones.

Dentro de ese grupo, el rubro de piedras y metales preciosos, sus manufacturas y monedas generó exportaciones por US$ 1.704 millones, convirtiéndose nuevamente en el principal producto de exportación de San Juan.

Además, el sector de productos químicos y conexos mostró un crecimiento del 10,2% en comparación con 2024.

La región de Cuyo exportó durante 2025 un total de US$ 4.326 millones. De ese monto, San Juan aportó el 48,6%, superando a Mendoza, que concentró el 35,6%, y a San Luis, con el 15,9%. Los principales destinos de los productos sanjuaninos fueron India, que realizó compras por US$ 655 millones, y los países integrantes del Mercosur, con operaciones por US$ 178 millones.

El informe del INDEC refleja que las exportaciones argentinas continúan concentrándose principalmente en la región pampeana. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba explican más de dos tercios de las ventas externas del país.

Sin embargo, San Juan logró mantenerse dentro del grupo de las provincias con mayor ingreso de divisas gracias al fuerte aporte de la minería, una actividad que continúa siendo uno de los principales motores de la economía provincial.

Durante 2025, todas las regiones argentinas registraron crecimiento en sus exportaciones. En ese escenario, San Juan volvió a posicionarse como uno de los actores más importantes del comercio exterior nacional y como el principal exportador de Cuyo.