El dólar blue volvió a registrar una suba este lunes en San Juan y alcanzó un nuevo máximo histórico. La moneda estadounidense cerró la jornada a $1.420 para la compra y $1.520 para la venta, marcando un incremento de $10 respecto al cierre del viernes pasado, cuando había terminado en $1.510.
El dólar blue volvió a subir en San Juan y alcanzó un nuevo récord histórico
La divisa paralela arrancó la semana con otro incremento y este lunes cerró a $1.520 para la venta en San Juan. El viernes había finalizado en $1.510 y mantiene una tendencia alcista.