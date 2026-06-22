"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > San Juan

El dólar blue volvió a subir en San Juan y alcanzó un nuevo récord histórico

La divisa paralela arrancó la semana con otro incremento y este lunes cerró a $1.520 para la venta en San Juan. El viernes había finalizado en $1.510 y mantiene una tendencia alcista.

El dólar blue volvió a registrar una suba este lunes en San Juan y alcanzó un nuevo máximo histórico. La moneda estadounidense cerró la jornada a $1.420 para la compra y $1.520 para la venta, marcando un incremento de $10 respecto al cierre del viernes pasado, cuando había terminado en $1.510.

De esta manera, el mercado informal continúa mostrando una tendencia alcista que se consolidó durante las últimas semanas y que mantiene la atención de ahorristas, comerciantes e inversores.

La nueva cotización representa además una brecha superior al 2,8% respecto del dólar oficial minorista, que este lunes se ubicó en $1.477,37 para la venta, según los valores de referencia del mercado.

Te puede interesar...

Mientras el blue avanzó en San Juan, las demás cotizaciones mostraron movimientos más moderados.

  • Dólar oficial: $1.428,09 compra y $1.477,37 venta.
  • Dólar Banco Nación: $1.430 compra y $1.480 venta.
  • Dólar MEP: $1.482,61.
  • Dólar CCL: $1.527,34.
  • Dólar Cripto: $1.524,16.
  • Dólar Mayorista: $1.462 para la venta.

El Contado con Liquidación (CCL) también mostró una fuerte suba durante la jornada y se ubicó por encima de los $1.527, mientras que el dólar cripto se mantuvo en valores similares.

Temas

Te puede interesar