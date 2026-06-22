El dólar blue volvió a subir en San Juan y alcanzó un nuevo récord histórico

De esta manera, el mercado informal continúa mostrando una tendencia alcista que se consolidó durante las últimas semanas y que mantiene la atención de ahorristas, comerciantes e inversores.

La nueva cotización representa además una brecha superior al 2,8% respecto del dólar oficial minorista, que este lunes se ubicó en $1.477,37 para la venta, según los valores de referencia del mercado.