Frío polar en San Juan: la temperatura real fue de -1.4°C y la térmica rozó los -5°C

Según el reporte oficial de las 6 de la mañana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura real en San Juan se hundió hasta los -1.4°C. Sin embargo, el impacto del frío fue aún mayor debido a una leve brisa del sector Norte (a 8 km/h) que hizo desplomar la sensación térmica hasta unos gélidos -4.2°C, con una humedad del 68% y cielo completamente despejado.

El sol (que asomó a las 08:33 y se guardará a las 18:39) brillará con fuerza en un cielo limpio, pero aportará muy poco alivio térmico. De acuerdo con el pronóstico oficial del organismo, la temperatura máxima escalará apenas hasta los 12°C, consolidando una tarde plenamente invernal.