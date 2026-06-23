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Frío polar en San Juan: la temperatura real fue de -1.4°C y la térmica rozó los -5°C

El termómetro se desplomó durante la madrugada de este martes en la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada helada con una máxima que llegará apenas a los 12°C.

Los registros meteorológicos confirmaron lo que los sanjuaninos sintieron al salir de sus casas a primera hora: este martes 23 de junio se vive una jornada de frío extremo. Una masa de aire polar mantiene congelada a la provincia, registrando temperaturas bajo cero incluso antes del amanecer.

Según el reporte oficial de las 6 de la mañana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura real en San Juan se hundió hasta los -1.4°C. Sin embargo, el impacto del frío fue aún mayor debido a una leve brisa del sector Norte (a 8 km/h) que hizo desplomar la sensación térmica hasta unos gélidos -4.2°C, con una humedad del 68% y cielo completamente despejado.

El sol (que asomó a las 08:33 y se guardará a las 18:39) brillará con fuerza en un cielo limpio, pero aportará muy poco alivio térmico. De acuerdo con el pronóstico oficial del organismo, la temperatura máxima escalará apenas hasta los 12°C, consolidando una tarde plenamente invernal.

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Para el resto de la semana, el panorama no muestra grandes cambios. El SMN prevé que las condiciones de tiempo estable, cielos despejados y heladas matutinas continúen dominando la región, con mínimas que seguirán perforando el cero. Se solicita extremar los cuidados con los sistemas de calefacción para evitar accidentes y abrigarse adecuadamente ante la persistencia de esta ola de frío.

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