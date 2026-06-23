Los registros meteorológicos confirmaron lo que los sanjuaninos sintieron al salir de sus casas a primera hora: este martes 23 de junio se vive una jornada de frío extremo. Una masa de aire polar mantiene congelada a la provincia, registrando temperaturas bajo cero incluso antes del amanecer.
Frío polar en San Juan: la temperatura real fue de -1.4°C y la térmica rozó los -5°C
El termómetro se desplomó durante la madrugada de este martes en la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada helada con una máxima que llegará apenas a los 12°C.