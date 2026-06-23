Un triunfo que vale oro: Croacia derrotó a Panamá y sigue en carrera

¡UN GOL CLAVE PARA CROACIA! Budimir apareció por el segundo palo y la empujó con la rodilla para el 1-0 ante Panamá. ¡Atención al taco de Pasalic!



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Croacia recién logró acercarse con peligro en tiempo de descuento de la etapa inicial mediante un remate lejano de Martin Baturina que fue controlado sin inconvenientes por Orlando Mosquera.

El conjunto europeo encontró la diferencia apenas comenzado el complemento. A los 53 minutos, Josip Stanisic llegó por la derecha y envió un centro atrás que no pudo ser despejado por la defensa panameña. Allí apareció Budimir para empujar la pelota a la red y establecer el 1-0.

Con la ventaja a favor, Croacia ganó tranquilidad y estuvo cerca de ampliar la diferencia pocos minutos después mediante una corrida individual de Marco Pasalic, aunque el delantero no logró resolver con precisión ante la salida del arquero.

Panamá reaccionó y fue en busca del empate. Sin embargo, se encontró con una gran actuación de Livakovic. El arquero croata respondió con solvencia ante dos remates consecutivos de Amir Murillo y luego volvió a lucirse para despejar un cabezazo de Carlos Harvey que llevaba destino de gol.

En los minutos finales, el equipo dirigido por Zlatko Dalic logró sostener la ventaja y aseguró una victoria tan trabajada como necesaria.

Con este resultado, Croacia alcanzó los 3 puntos y quedó tercera en el Grupo L, detrás de Inglaterra y Ghana, que lideran con 4 unidades. La clasificación se definirá en la última fecha, cuando los croatas enfrenten precisamente al seleccionado africano en un duelo decisivo por un lugar en los 16avos de final.