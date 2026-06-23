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Intervino el chofer y terminó en CAVIG: investigan presunto abuso en un colectivo

Una mujer denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos mientras viajaba en un colectivo de la línea C. El chofer intervino de inmediato, evitó que el acusado descendiera de la unidad y dio aviso a la Policía.

n episodio que ahora es materia de investigación judicial ocurrió este martes al mediodía a bordo de un colectivo de la línea C que circulaba por Capital. Según indicaron fuentes judiciales a este medio, una mujer de alrededor de 40 años denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual mientras viajaba en la unidad.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la pasajera se encontraba sentada durante el recorrido cuando advirtió una situación que consideró inapropiada. Según relató posteriormente ante las autoridades, sintió que un hombre habría realizado tocamientos sobre su cuerpo.

Ante esa situación, la mujer se levantó de su asiento y alertó de inmediato al conductor del colectivo. El chofer tomó conocimiento de lo ocurrido y, según las fuentes consultadas, actuó rápidamente para evitar que el hombre señalado abandonara la unidad.

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Mientras el pasajero intentaba descender, el conductor decidió mantener cerradas las puertas y modificar el recorrido con destino a las dependencias de CAVIG, organismo especializado en la investigación de hechos de violencia intrafamiliar y de género. Paralelamente, se comunicó con la Policía para solicitar intervención.

Una vez que la unidad arribó al lugar, efectivos policiales tomaron contacto con las partes involucradas y se iniciaron las actuaciones correspondientes. Posteriormente, la mujer formalizó la denuncia y brindó su versión de los hechos ante los investigadores.

Fuentes judiciales señalaron que el caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal CAVIG, que ahora deberá reunir testimonios y otros elementos probatorios para determinar las circunstancias de lo ocurrido.

Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa inicial y las autoridades trabajan para esclarecer el hecho denunciado, respetando el principio de inocencia y el debido proceso mientras avanza la causa.

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