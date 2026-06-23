Intervino el chofer y terminó en CAVIG: investigan presunto abuso en un colectivo

Mientras el pasajero intentaba descender, el conductor decidió mantener cerradas las puertas y modificar el recorrido con destino a las dependencias de CAVIG, organismo especializado en la investigación de hechos de violencia intrafamiliar y de género. Paralelamente, se comunicó con la Policía para solicitar intervención.

Una vez que la unidad arribó al lugar, efectivos policiales tomaron contacto con las partes involucradas y se iniciaron las actuaciones correspondientes. Posteriormente, la mujer formalizó la denuncia y brindó su versión de los hechos ante los investigadores.

Fuentes judiciales señalaron que el caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal CAVIG, que ahora deberá reunir testimonios y otros elementos probatorios para determinar las circunstancias de lo ocurrido.

Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa inicial y las autoridades trabajan para esclarecer el hecho denunciado, respetando el principio de inocencia y el debido proceso mientras avanza la causa.