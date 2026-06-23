n episodio que ahora es materia de investigación judicial ocurrió este martes al mediodía a bordo de un colectivo de la línea C que circulaba por Capital. Según indicaron fuentes judiciales a este medio, una mujer de alrededor de 40 años denunció haber sido víctima de un presunto abuso sexual mientras viajaba en la unidad.
Intervino el chofer y terminó en CAVIG: investigan presunto abuso en un colectivo
Una mujer denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos mientras viajaba en un colectivo de la línea C. El chofer intervino de inmediato, evitó que el acusado descendiera de la unidad y dio aviso a la Policía.