En un procedimiento de rutina que terminó revelando una larga trama delictiva interprovincial, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes (D-5) de la Policía de San Juan logró secuestrar un auto clonado que circulaba por pleno microcentro sanjuanino. Lo sorprendente del caso es que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por un robo calificado ocurrido en la provincia de Córdoba hace más de 12 años.
Circulaba en un auto robado en Córdoba hace 12 años y lo descubrieron
Efectivos de la Sección Sustracción de Automotores de la Policía de San Juan interceptaron un Renault Sandero en calle Entre Ríos.