Circulaba en un auto robado en Córdoba hace 12 años y lo descubrieron

El operativo cerrojo se concretó en calle Entre Ríos Sur, en el tramo comprendido entre Avenida Córdoba y calle Santa Fe, en el departamento Capital. Los pesquisas venían desplegando tareas de inteligencia previas orientadas a detectar vehículos sustraídos en otras jurisdicciones del país y reinsertados ilegalmente en el mercado local.

La primera señal de alerta para los efectivos de civil se dio al revisar las placas de dominio del rodado, un Renault Sandero de color gris. Los agentes detectaron anomalías a simple vista que sugerían que portaba patentes apócrifas, una de las maniobras de adulteración más habituales utilizadas para ocultar el origen ilícito y evadir los controles camineros.