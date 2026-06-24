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Circulaba en un auto robado en Córdoba hace 12 años y lo descubrieron

Efectivos de la Sección Sustracción de Automotores de la Policía de San Juan interceptaron un Renault Sandero en calle Entre Ríos.

En un procedimiento de rutina que terminó revelando una larga trama delictiva interprovincial, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes (D-5) de la Policía de San Juan logró secuestrar un auto clonado que circulaba por pleno microcentro sanjuanino. Lo sorprendente del caso es que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente por un robo calificado ocurrido en la provincia de Córdoba hace más de 12 años.

El operativo cerrojo se concretó en calle Entre Ríos Sur, en el tramo comprendido entre Avenida Córdoba y calle Santa Fe, en el departamento Capital. Los pesquisas venían desplegando tareas de inteligencia previas orientadas a detectar vehículos sustraídos en otras jurisdicciones del país y reinsertados ilegalmente en el mercado local.

La primera señal de alerta para los efectivos de civil se dio al revisar las placas de dominio del rodado, un Renault Sandero de color gris. Los agentes detectaron anomalías a simple vista que sugerían que portaba patentes apócrifas, una de las maniobras de adulteración más habituales utilizadas para ocultar el origen ilícito y evadir los controles camineros.

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La pericia técnica clave que desarmó el engaño

Ante las sospechas, se convocó de urgencia a los peritos verificadores de la fuerza. Tras una minuciosa inspección física y técnica sobre los grabados de seguridad ocultos de la estructura, los especialistas constataron que las numeraciones reales de chasis y motor no coincidían en absoluto con la documentación ni con las chapas que exhibía en el frente y la parte posterior.

Al cruzar los dígitos verdaderos en la base de datos nacional, el sistema informático arrojó la verdad: el auto registraba un pedido de secuestro activo por robo en Córdoba de fecha 23 de febrero de 2014. Tras constatar la estafa de la "melliza", el personal policial procedió al secuestro preventivo del rodado, iniciándose las actuaciones legales para determinar cómo llegó el vehículo a San Juan y deslindar las responsabilidades de quien lo conducía.

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