Ataque en Pocito: investigan cómo un hombre terminó con tres heridas de bala

En ese contexto, el sospechoso habría extraído un arma y efectuado varios disparos que impactaron contra la víctima. Las lesiones fueron localizadas en la zona de las costillas, el abdomen y el tórax, por lo que debió ser trasladado de urgencia al principal centro asistencial de la provincia.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que Tejada habría buscado atención médica varios días después del presunto ataque. De hecho, ingresó al Hospital Rawson por sus propios medios y fue asistido luego de que efectivos policiales advirtieran que caminaba con dificultad.

Durante la revisión médica, los profesionales constataron tres heridas compatibles con impactos de bala, dos de ellas en la región abdominal y una en un hombro. Ante la gravedad del cuadro, los médicos resolvieron intervenirlo quirúrgicamente para estabilizar su estado.

La causa quedó en manos de la UFI Genérica, que intervino de oficio para reconstruir la secuencia de los hechos, determinar el móvil del enfrentamiento e identificar al autor de los disparos.

Por el momento no trascendieron detenidos y la investigación permanece en etapa inicial. Los pesquisas aguardan la evolución médica de Tejada para poder tomarle una declaración más amplia que permita esclarecer un episodio que todavía presenta numerosos interrogantes.