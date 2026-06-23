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Ataque en Pocito: investigan cómo un hombre terminó con tres heridas de bala

Alejandro Tejada, de 30 años, permanece internado en el Hospital Rawson tras recibir tres impactos de arma de fuego. La Justicia investiga las circunstancias del ataque y busca identificar al presunto agresor.

Un grave episodio de violencia ocurrido en Pocito es investigado por la Justicia luego de que un hombre de 30 años ingresara al Hospital Rawson con tres heridas de arma de fuego. La víctima fue identificada como Alejandro Tejada, quien permanece internado mientras avanza la pesquisa para determinar cómo se produjo el ataque.

Según la información incorporada a la causa, el hecho tendría como antecedente una serie de conflictos previos entre Tejada y otro hombre. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, alrededor de las 14 horas se habría producido una discusión en el domicilio del damnificado, donde el presunto agresor habría efectuado varias detonaciones con un arma de fuego.

Posteriormente, siempre según las versiones reunidas por los investigadores, Tejada y su padre se dirigieron hasta la vivienda del sospechoso con la intención de dialogar, aunque no lograron encontrarlo. Minutos después, en inmediaciones del barrio Los Andes, se habría producido un nuevo cruce entre ambos.

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En ese contexto, el sospechoso habría extraído un arma y efectuado varios disparos que impactaron contra la víctima. Las lesiones fueron localizadas en la zona de las costillas, el abdomen y el tórax, por lo que debió ser trasladado de urgencia al principal centro asistencial de la provincia.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que Tejada habría buscado atención médica varios días después del presunto ataque. De hecho, ingresó al Hospital Rawson por sus propios medios y fue asistido luego de que efectivos policiales advirtieran que caminaba con dificultad.

Durante la revisión médica, los profesionales constataron tres heridas compatibles con impactos de bala, dos de ellas en la región abdominal y una en un hombro. Ante la gravedad del cuadro, los médicos resolvieron intervenirlo quirúrgicamente para estabilizar su estado.

La causa quedó en manos de la UFI Genérica, que intervino de oficio para reconstruir la secuencia de los hechos, determinar el móvil del enfrentamiento e identificar al autor de los disparos.

Por el momento no trascendieron detenidos y la investigación permanece en etapa inicial. Los pesquisas aguardan la evolución médica de Tejada para poder tomarle una declaración más amplia que permita esclarecer un episodio que todavía presenta numerosos interrogantes.

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