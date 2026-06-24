Colombia le ganó a Congo 1 a 0 por la fase de grupos del Mundial 2026

Colombia ganó a Congo 1-0 en la fase de grupos del Mundial 2026, con un gol de Daniel Muñoz a los 30 minutos del segundo tiempo. En cuanto a las estadísticas, Colombia tuvo una posesión del 61% y realizó 20 tiros al arco, mientras que Congo tuvo un 39% de posesión y 7 tiros al arco. No se registraron tarjetas rojas durante el partido.El próximo partido de Colombia será contra Portugal el 27 de junio a las 20:30 hs en el estadio Miami, mientras que Congo se enfrentará a Uzbekistán en el estadio Atlanta a la misma hora. Tras este encuentro, Colombia se posiciona en 1° lugar en la tabla del Grupo K, mientras que Congo ocupa el 3° lugar.