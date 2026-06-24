"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Colombia

Colombia le ganó a Congo 1 a 0 por la fase de grupos del Mundial 2026

El gol para Colombia fue de Daniel Muñoz.

Colombia ganó a Congo 1-0 en la fase de grupos del Mundial 2026, con un gol de Daniel Muñoz a los 30 minutos del segundo tiempo. En cuanto a las estadísticas, Colombia tuvo una posesión del 61% y realizó 20 tiros al arco, mientras que Congo tuvo un 39% de posesión y 7 tiros al arco. No se registraron tarjetas rojas durante el partido.El próximo partido de Colombia será contra Portugal el 27 de junio a las 20:30 hs en el estadio Miami, mientras que Congo se enfrentará a Uzbekistán en el estadio Atlanta a la misma hora. Tras este encuentro, Colombia se posiciona en 1° lugar en la tabla del Grupo K, mientras que Congo ocupa el 3° lugar.

Las estadísticas del encuentro entre Colombia y Congo por el Mundial 2026:

Resultado: Colombia 1 vs Congo 0.

Posesión: Colombia 61% vs Congo 39%.

Te puede interesar...

Tiros al arco: Colombia 20 vs Congo 7.

Fouls cometidos: Colombia 12 vs Congo 16.

Pases correctos: Colombia 464 vs Congo 210.

Pases incorrectos: Colombia 61 vs Congo 71.

Recuperaciones: Colombia 9 vs Congo 15.

Tarjetas amarillas: Colombia 2 vs Congo 1.

Tarjetas rojas: Colombia 0 vs Congo 0.

Tiros libres: Colombia 3 vs Congo 4.

Temas

Te puede interesar