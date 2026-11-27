Según se informó, además de su paso por San Juan, el tour incluye presentaciones en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Bariloche.

A diferencia de su anterior espectáculo Abel 30 Años, Buenaventura Tour propone un formato completamente nuevo que combina sus canciones más recientes con un repertorio de temas muy reconocidos de su carrera que hace un tiempo no interpreta en vivo.