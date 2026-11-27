Abel Pintos confirmó su regreso a San Juan en el marco de su nueva gira nacional, Buenaventura Tour, con la que recorrerá distintos escenarios del país tras un año atravesado por nuevos lanzamientos musicales, giras nacionales e internacionales, su debut en el Teatro Gran Rex y su participación como jurado en Canal 13.
Abel Pintos llega a San Juan con su nueva gira Buenaventura Tour
El artista anunció su nueva gira nacional, que incluirá una parada en la provincia con un espectáculo completamente renovado respecto de Abel 30 Años.