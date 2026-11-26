"Hay más participantes que obras literarias porque visitamos las escuelas de toda la provincia promocionando el concurso y hay una categoría que permite que los chicos, los jóvenes, los niños", señaló.

Martín también resaltó el reconocimiento obtenido por la escuela albergue de Valle Fértil, cuya producción estuvo vinculada con Ischigualasto. "Han venido escuelas de prácticamente todos los departamentos", expresó, y valoró que cada edición sume nuevos participantes. "La escritura es algo sumamente importante para la cultura de nuestro querido San Juan", afirmó.

Las historias detrás de las obras premiadas

Entre los reconocimientos entregados estuvo el primer puesto en poesía para Julieta Russo, estudiante avanzada de Letras, quien contó que fue la primera vez que decidió presentar públicamente sus textos. Escribe desde los 13 o 14 años, pero hasta ahora mantenía esa actividad en un ámbito íntimo, con su madre como única persona que conocía sus escritos.

Su obra explora la búsqueda de la palabra precisa y los vínculos entre el cuerpo, la naturaleza, el lenguaje y el dolor ante una pérdida. Russo también destacó la emoción que le produjo que el jurado propusiera llevar sus versos a las aulas para acercar la poesía a los jóvenes.

En Literatura Ilustrada, Maxi e Iván obtuvieron el segundo puesto con Desertum Crucis, una historieta que reinterpreta la historia de la Difunta Correa y su marido. La producción aborda la peregrinación por el desierto, el paisaje y el camino hacia el milagro, a través de un trabajo compartido entre guion y dibujo.

San Juan Escribe 2027 ya está en preparación

Martín adelantó que la próxima edición del certamen ya comenzó a organizarse. La convocatoria de San Juan Escribe 2027 se desarrollará entre marzo y septiembre del año próximo.

Una vez cerrada la recepción de trabajos, el jurado de Letras de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan tendrá a su cargo la evaluación. La premiación está prevista para fines de noviembre o principios de diciembre de 2027.

Sobre la posibilidad de sumar nuevas categorías, el vicegobernador indicó que la propuesta se analiza después de cada edición. "Lo estamos evaluando año tras año", dijo, y anticipó que "seguramente alguna sorpresa va a surgir".