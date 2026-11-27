El dólar blue cerró este viernes en baja en San Juan y cortó la tendencia alcista de los últimos días. La divisa perdió $15 respecto de la jornada anterior y terminó las operaciones a $1.715 para la venta y $1.655 para la compra.
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Después de varios días de aumentos, el dólar blue volvió a bajar en San Juan
Tras varios días de subas, el dólar blue registró una caída de $15 en San Juan y terminó la jornada a $1.715 para la venta. En la City porteña también retrocedió, mientras que el oficial se mantuvo sin cambios.