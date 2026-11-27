En la City porteña, el billete también mostró un retroceso. Finalizó a $1.695 para la venta y $1.675 para la compra, con una caída del 0,90% respecto del jueves.

El dólar oficial que comercializa el Banco Nación, en cambio, se mantuvo estable durante la jornada: $1.625 para la venta y $1.575 para la compra.