El salmón al horno es una de las recetas más elegidas cuando se busca un plato sabroso, nutritivo y simple. Con una costra de hierbas que realza su sabor natural, esta preparación resulta ideal tanto para una cena especial como para incorporar pescado de forma práctica en el menú semanal.
Salmón al horno con costra de hierbas: una receta liviana y elegante
Fácil de preparar y con pocos ingredientes, este salmón al horno combina sabor y frescura en una opción ideal para una comida especial sin pasar horas en la cocina.