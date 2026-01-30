"
Salmón al horno con costra de hierbas: una receta liviana y elegante

Fácil de preparar y con pocos ingredientes, este salmón al horno combina sabor y frescura en una opción ideal para una comida especial sin pasar horas en la cocina.

El salmón al horno es una de las recetas más elegidas cuando se busca un plato sabroso, nutritivo y simple. Con una costra de hierbas que realza su sabor natural, esta preparación resulta ideal tanto para una cena especial como para incorporar pescado de forma práctica en el menú semanal.

Ingredientes (2 a 3 porciones)

  • 2 lomos de salmón
  • 2 cucharadas de pan rallado
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 cucharada de perejil fresco picado
  • 1 cucharadita de romero o tomillo
  • Ralladura de 1 limón
  • Jugo de ½ limón
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  • Precalentar el horno a 180 °C.
  • Colocar los lomos de salmón en una fuente aceitada y condimentar con sal, pimienta y jugo de limón.
  • En un bowl, mezclar el pan rallado, el ajo, las hierbas, la ralladura de limón y un chorrito de aceite de oliva.
  • Cubrir el salmón con la mezcla, presionando suavemente para formar la costra.
  • Llevar al horno durante 15 a 20 minutos, hasta que el pescado esté cocido y la superficie dorada.

Cómo acompañarlo

Este salmón al horno combina muy bien con verduras asadas, una ensalada fresca o puré de papas. También puede servirse con arroz blanco o quinoa para una comida más completa.

Claves para que salga perfecto

  • Agregar unas gotas de limón al final realza el plato sin opacar el pescado.
  • No exceder el tiempo de cocción para evitar que el salmón se seque.
  • Usar hierbas frescas siempre que sea posible para potenciar el sabor.

