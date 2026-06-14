Dolor en las redes: famosos despidieron a Gaspi tras la tragedia aérea en Brasil

“Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo e ilusionado cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta”, escribió.
También desde España llegaron mensajes de tristeza.
El Rubius, quien se enteró de la noticia durante una transmisión en vivo, decidió abandonar la partida y expresó su impacto por la pérdida. “Es una persona con la que he hablado mucho y siempre ha sido súper buena gente conmigo”, manifestó visiblemente afectado.
Otros referentes como Mangel Rogel, AuronPlay, Dross, Ibai Llanos, Davoo Xeneize, Jordi Wild, Vegetta777, El Xokas y Perxitaa también utilizaron sus plataformas para despedir al creador argentino.
Ibai compartió su dolor con un mensaje que rápidamente se viralizó: “Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi”.
La Cobra también recordó al joven con un mensaje cargado de emoción, destacando la evolución personal que había tenido y la huella que dejó entre quienes lo conocieron. “Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos. La gente te recordará con una sonrisa”, escribió.
A medida que pasaron las horas, el nombre de Gaspi se multiplicó en publicaciones, historias y homenajes.
La comunidad de creadores coincidió en remarcar no solo su talento frente a las cámaras, sino también su carácter y la forma en que logró conectar con millones de seguidores.
La muerte del youtuber argentino deja una profunda conmoción en el mundo del entretenimiento digital, donde colegas y fanáticos continúan despidiéndolo y acompañando a su familia en este difícil momento.