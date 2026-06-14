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Soledad, presión económica y salud: las señales de una nueva crisis generacional

Una investigación internacional detectó que los adultos nacidos entre los años 60 y principios de los 70 enfrentan mayores niveles de soledad, depresión y problemas de salud que generaciones anteriores. Los especialistas apuntan a factores económicos, sociales y culturales.

La imagen tradicional de la crisis de la mediana edad asociada a cambios personales o decisiones impulsivas parece haber quedado atrás. Una investigación internacional encabezada por especialistas de la Universidad Estatal de Arizona concluyó que los principales desafíos para los adultos de entre 50 y 60 años están relacionados con la salud mental, la presión económica, la soledad y el debilitamiento de las redes de apoyo social.

El estudio, publicado recientemente en la revista científica Current Directions in Psychological Science, analizó datos de distintos países y detectó una tendencia preocupante, especialmente en Estados Unidos. Allí, las personas nacidas durante la década de 1960 y principios de los años 70 presentan peores indicadores de bienestar, salud y memoria que las generaciones que las precedieron.

Más soledad y síntomas depresivos

Los investigadores observaron un aumento sostenido de la soledad y los síntomas de depresión entre los adultos de mediana edad. Según explicaron, muchas personas enfrentan simultáneamente responsabilidades laborales, la crianza de hijos y el cuidado de padres mayores, una combinación que genera altos niveles de estrés.

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Además, el trabajo destaca que la sensación de aislamiento continúa creciendo en Estados Unidos, mientras que en varios países europeos la situación muestra una evolución más favorable gracias a la existencia de mayores sistemas de contención social. Uno de los factores más relevantes identificados por el estudio es la diferencia en las políticas de apoyo a las familias.

Mientras numerosos países europeos incrementaron durante las últimas décadas las ayudas vinculadas al cuidado infantil, licencias parentales y asistencia económica para hogares con hijos, en Estados Unidos esas políticas se mantuvieron prácticamente estables.

Los especialistas sostienen que estas herramientas permiten aliviar la carga que enfrentan muchos adultos en una etapa de la vida donde suelen convivir múltiples responsabilidades familiares y laborales.

La salud y los costos económicos

Otro punto señalado por la investigación es el impacto de los gastos médicos.

A pesar de ser uno de los países con mayor inversión en salud, Estados Unidos continúa registrando importantes dificultades de acceso y elevados costos para los pacientes. Esta situación puede desalentar controles preventivos, aumentar el estrés financiero y generar problemas asociados al endeudamiento.

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Los investigadores consideran que estas condiciones terminan afectando directamente la salud física y emocional de las personas.

La desigualdad también influye

El informe también pone el foco en el crecimiento de la desigualdad económica. Según los datos analizados, la brecha de ingresos aumentó en Estados Unidos durante los últimos años, mientras que en gran parte de Europa se mantuvo estable o incluso disminuyó.

Estudios previos ya habían vinculado mayores niveles de desigualdad con peores indicadores de salud, bienestar psicológico y relaciones sociales más débiles. Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el deterioro de la memoria episódica en las generaciones más recientes de adultos de mediana edad.

Pese a contar con niveles educativos superiores a los de generaciones anteriores, los participantes mostraron un desempeño menor en algunos indicadores cognitivos. Este fenómeno no apareció con la misma intensidad en la mayoría de los países comparados.

La importancia de las redes sociales y comunitarias

Los autores del estudio remarcan que la situación no es irreversible. Entre los factores que ayudan a mejorar el bienestar aparecen el apoyo social, el sentido de pertenencia a una comunidad, la participación en actividades recreativas y la construcción de vínculos sólidos con familiares y amigos.

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Sin embargo, los especialistas advierten que las soluciones individuales no alcanzan por sí solas. Consideran necesario fortalecer políticas públicas orientadas a la salud, el acompañamiento familiar, el acceso a cuidados y la reducción de las desigualdades económicas.

La investigación concluye que la llamada "crisis de la mediana edad" actual no responde tanto a cuestiones personales como a una combinación de factores sociales, económicos y culturales que influyen cada vez más en la calidad de vida de millones de personas.

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